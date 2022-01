A magyar válogatott most jól bírta a hajrát, és legyőzte a portugálokat

A meccskeret nem változott, de mivel Bánhidi Bence nem mozgott a bemelegítés alatt, várható volt, hogy nem ő kezd. így is lett, Topic Petar játszott beállóban. A kapuban Mikler Roland kezdett. A meccs nem indul jól, Máthé Dominik eladta a labdát az első támadásban, Salina lépett ki, és nem hibázott. Areia hetesből, Martins pedig betörésből talált be, a mieink az ötödik percben szépítettek, Máthé büntetője volt eredményes. Az átlövéseket Capdeville hatástalanította, de Bóka szélről be tudta csapni a portugál kapust. Az ellenfél nem alkalmazta még ekkor a hét a hat elleni támadójátékot, de nem is volt rá szüksége, tudta tartani előnyét, Cavalcandi Topic kiállítása után lőtte a portugálok ötödik gólját. Lékai Máté gyorsan válaszolt (3-5).

A magyar együttes is emberelőnybe került, de Máthé a felső lécre vágta a ziccert. A védekezés kezdett összeállni, és még fórban Szita Zoltán bombázott a kapuba – egy gólra feljöttek a mieink, a portugálok időt is kértek. A lövést Mikler könnyedén hárította, az újabb emberelőnyből pedig Topic egyenlített a 13. percben. Martins becspata szegedi csapattársát, de Szita jó helyzetfelismerése után újra egyenlő volt az állás, majd Sipos harcias labdaszerzése után Pedro cundere is becsorgott – először vezetett a meccsen, sőt, az egész Eb-n a magyar válogatott. Ráadásul Martins két percet is kapott.

Bodó kiállítása alatt Mikler lábbal védett, Szita pedig bombázott (6-8). Magalhaes gólja után Topic szedte össze a labdát kicsavarodott testhelyzetben, és mesteri góllal ugrasztotta talpra a nézőket. Állandósult az 1-2 találatnyi különbség a két együttes között. Topic második büntetése után Rosta Miklós állt be, és rögtön eredményes volt, ahogy Máthé kedvét sem szegte, hogy egy üreskapus gólját visszavonták, utána nagy gólt szerzett átlövésből.

A 25. percben egyenlítettek a portugálok, egy elrontott magyar akció után Duarte talált be, 12-12-nél pedig időt is kért a magyar kispad. Ancsin remek lövése után újra a magyaroknál volt az előny, majd Mikler védett, de nem sikerült leszakítani az ellenfelet. Martins újra túljárt a magyar kapus eszén. Bodó bombájára hetesből érkezett válasz, és a félidő utolsó megmozdulása a portugáloké volt, Silva betörésből volt eredményes, így újra az ellenfél állt jobban (14-15).

Második félidő

A szünet után Székely Márton állt be a magyar kapuba, és rögtön védett. A második oldalon Máthé hetesből egyenlített, majd az újabb Székely-védés után Bóka lőtte be a gyors akciót, ezzel bő két perc alatt sikerült fordítani. A portugálok rendre egyenlítettek, Lékai két góljára is érkezett válasz (18-18). A folytatásban sem tudott ellépni a magyar együttes, minden hazai találat után a portugálok is eredményesek voltak.

A 42. percben szakadt meg a sorminta, Székely védése után a magyar akcióban jól találták meg Topicot, így 23-21-re vezettek a mieink. A portugálok megpróbálkoztak a 7 a 6 elleni támadással, és egyenlítettek is a 45. percben, emberelőnyben, miközben Lékai két lehetősége is kimaradt. Az újabb hetest is Máthé lőtte be, majd a hősies védekezés után Hanusz talált be bátor betörés után, közben kiharcolva egy kiállítást is (25-23).

Bóka és Ancsin gólja után az utolsó tíz percet az eddiginél is nagyobb, 3 gólos előnnyel kezdték a mieink. Areira hetesből csökkentette a különbséget, de az emberhátrány alatt Hanusz harcolt ki megint hetest, amit Máthé biztos kézzel lőtt be. A magyar időkérés után nem sikerült újabb gólt szerezni, az egyre inkább rohanó portugálok viszont Duarte találatával egyre csökkentették a hátrányukat, sőt az 56. percben Iturriza egyenlített is.

Idegesen támadtak a magyarok, de Lékai harcolt egy hetest - Máthé pedig először hibázott. A másik oldalon Székely lábbal védett rendkívül fontos pillanatban. Szita két rossz lövés harmadszor már a kapuba talált, két perccel a vége előtt 29-28 volt az állás.

A portugálok kaptak egy hetest, Areira Mikler fölött be is lőtte, így maradtak az izgalmak. Az utolsó percre fordulva Iturriza kapta meg a harmadik kiállításást, a hetest Lékai lőtte be (30-29). 23 másodperccel a vége előtt a vendégek időt kértek, és Salina egyenlített is beállóból. Maradt 12 másodperc, és időkérés. Két passz után Máthé ment fel és belőtte!

Megvan az első győzelem az Eb-n. Kedden Izland következik.

Nyitókép: Lékai Máté (k) a férfi kézilabda Európa-bajnokság B csoportjában játszott Magyarország - Portugália mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban. MTI/Kovács Tamás