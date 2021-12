Vb-döntős két magyar "egység" az úszó-vb-n

Holló Balázs 400 méter vegyesen, valamint a 4x200 méteres női gyorsváltó bejutott a döntőbe hétfőn az Abu-Dzabiban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.

A délelőtti előfutamok során a magyarok közül elsőként Jakabos Zsuzsanna ugrott medencébe 200 méter vegyesen. A 32 éves versenyző - aki eddig minden számában, 400 méter vegyesen, 200 méter pillangón és a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is döntős volt - 2:09.15 perccel a 12. helyen végzett.

"Sajnos ez most nem volt elég, pedig nyomtam rendesen. Lehet, hogy túlságosan reggel volt, igaz, ez eddig nem jelentett gondot" - nyilatkozott futama után a győriek úszója.

Ezt követően Holló Balázs volt érdekelt fő számában, 400 méter vegyesen: az egriek 22 éves versenyzője a novemberi, kaposvári országos bajnokságon elért 4:05.06-os egyéni legjobbját megjavítva, 4:04.74 perccel csapott a célba, összesítésben pedig negyedikként bejutott az esti döntőbe.

"Ez volt a célom, hogy világbajnoki döntőt ússzak, minden beleadtam. Az edzőm azt mondta, tegyem úgy oda magam, mintha ez lenne a finálé.

Szerencsére sikerült, így nem leszek már boldogtalan" - fogalmazott Holló, akinek a futamából négyen is visszaléptek. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, abból a szempontból előnyös volt így úszni, hogy mellette nem voltak hullámok, illetve az is kedvezett neki, hogy a brit Max Litchfield és Duncan Scott személyében két kiváló vegyesúszó maradt távol. Ugyanakkor a mezőny összesűrűsödése miatt mindenképpen komolyan kellett küzdeni már az előfutamban is, ezt jelzi, hogy a 200 méteren Európa-bajnok görög Andreasz Vazajosz csak a kilencedik helyen zárt.

Ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, Szabó Szebasztián végül nem indult el 100 méter gyorson, a győriek úszója ugyanis az esti programban a magyar küldöttség első érme megszerzésének reményében, világcsúcstartóként a legjobb idővel ugrik medencébe az 50 méter pillangó fináléjában.

Magyar szempontból a délelőtti program zárásaként a 4x200 méteres gyorsváltó volt érdekelt: mivel mindössze kilenc staféta indult az előcsatározásban, a döntőbe jutás gyakorlatilag nem volt kérdéses: a

Gyurinovics Fanni, Késely Ajna, Pádár Nikolett, Kapás Boglárka

összeállítású kvartett végül 7:48.28 perccel negyedikként ment tovább.

Először úszott a világbajnokságon Kapás Boglárka, aki kis híján "túlpörgött", hiszen a lehető legkisebb különbséggel, egyetlen századdal váltott. Mint elmondta, mindenképpen jó időt szeretett volna úszni, mert az előfutamot egymás között egy belső válogatónak tekintették, ugyanis Jakabos Zsuzsanna várhatóan bekerül még estére a csapatba.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd