Példátlan szigor vár a hétvégén a Forma–1-es mezőnyre

Először látogat el a Forma–1 mezőnye Katarba, a csapatok és a pilóták már birtokba is vették a losaili aszfaltcsíkot. Az autóversenyzésre eddig nem igazán használt, a MotoGP versenynaptárában viszont állandónak számító helyszín hosszú célegyenese mellett gyors, technikás kanyarokat is tartalmaz, melyekben könnyű hibázni, és lefutni a pályáról. Ezekkel az apró tévesztésekkel azonban nem feltétlenül veszítenének időt a pilóták, sőt, egyes kanyarokban a pálya kiszélesítésével akár időt is nyerhetnek – írja a vezess.hu.

Éppen ezért már jó előre rögzítették, hogy minden korábbinál több, szám szerint öt kanyarban is szigorúan figyelni fogják a pályahatárokat. Szám szerint a 4-es, a 12-es, a 13-as, a 14-es, valamint a célegyenesre fordító 16-os kanyar kijáratát kell az aszfaltról nem lehajtva bevenni, máskülönben elveszik az adott mért kört a versenyzőktől a szabadedzéseken és az időmérőn.

Mindez érvényben marad a vasárnapi futamra is: ott három ilyen eset után jön a büntetés.

Nyitókép: Twitter