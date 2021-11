Gigantikus fizetést ajánl a Chelsea Szalai Attilának

Már jó ideje keringenek hírek a sportsajtóban arról, hogy a török labdarúgó-élvonalbeli Fenerbahcében játszó Szalai Attila rangosabb bajnokságban és klubban folytathatja pályafutását. Az azonban igazi szenzáció, hogy a legkitartóbb kérője a Bajnokok Ligája-címvédő Chelsea.

A török CNN beszámolója szerint a Chelseanek jó esélyes van Szalai szerződtetésére. Az angol klub sajtóhírek szerint 23,4 millió eurót fizetne a játékosért a Fenerbahcének a téli (2022 január) átigazolási időszakban – írja az NSO. Szalai a török portál szerint tud a Chelsea érdeklődéséről, örül neki, szeretne a világ legerősebb bajnokságában játszani. A londoniak az előző évad óta folyamatosan figyelik a magyar válogatott játékosát, és készek kifizetni az érte kért összeget.

A szintén török Ajansspor pedig már tényként számolt be a lehetséges transzferről, s amellett, hogy megerősítette a 23,4 millió eurós átigazolási díjat, arról is írt, hogy Szalai hatéves szerződést írhat alá a londoniakkal idényként 4 millió eurós fizetésért, ami szerdai árfolyamon több mint havi 120 millió forintot jelent. A fizetése megközelítené az angol válogatott Mason Mount bérét, de így is csak a keret 19. legjobban fizetett játékosa lenne.

Nyitókép: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images