Xavit bemutatták Barcelonában – minden meccset meg akar nyerni

"Ez nem búcsú, hanem csak egy viszontlátásra" – mondta Xavi Hernandez 2015 nyarán a Camp Nou gyepén, amikor 17, az első csapat keretében eltöltött szezon után elköszönt az FC Barcelonától. Most pedig a szavát tartva, hat és fél évvel később visszatért a sikerei helyszínére, hogy immár vezetőedzőként alkosson maradandót.

A klub hosszas tárgyalások és egyeztetések végén, szombatra virradóra jelentette be korábbi legendás játékosának szerződtetését, aki eddig a katari asz-Szadd együttesét irányította. A hétfői bemutatásra 9422 szurkoló volt kíváncsi a Camp Nouban. Addigra azonban már alá is írta a szerződését Joan Laporta elnök társaságában, majd beszélt is a drukkerekhez.

"Mindannyiótoknak köszönöm. Nem akarok túl érzelmes lenni, de most libabőrös lettem – mondta a Ronald Koemant váltó, 41 éves egykori játékmester. – Ez a világ legnagyobb klubja, és nagyon keményen fogok dolgozni azért, hogy elérjük azt, amit vártok tőlünk.

Nem engedhetjük meg a döntetleneket meg a vereségeket. Mi a Barca vagyunk, minden meccset meg kell nyernünk."

A Barcában 24 éven át szereplő, a felnőtt csapatban 767 mérkőzésen pályára lépő korábbi klasszis középpályástól azt remélik, hogy kivezeti a csapatot jelenlegi nehéz helyzetéből, és egy új, sikeres korszakot kezd a klubnál, ahová annak idején gyerekként érkezett, legendaként távozott, és most reménységként tér vissza.

"Én viszem vásárra a bőrömet, ezt az öltözőben is el fogom mondani. Nincs idő a várakozásra, azonnal teljesíteni kell, és a meccsprogram iszonyatos – mondta, és hozzátette, szerinte előny, hogy több olyan futballista is van a keretben, akivel még játékosként a legnagyobb sikereit érte el. – Edzőként az első üzenetem nekik, hogy segíteni érkeztem, ugyanakkor sokat is követelek meg tőlük. Jó, hogy ismerem Busquetst, Piquét, Sergi Robertót, Jordi Albát vagy Ter Stegent, mert tudom, hogy motiváljam őket, és azt is, hogy mik a gyengéik."

"Felkészülten érkeztem. A DNS-em nem változott. Irányítanunk kell, labdát tartanunk, helyzeteket kialakítanunk, és intenzív futballt kell játszanunk. Az a küldetésünk, hogy sok olyan dolgot visszahozzunk, ami elveszett az utóbbi időben" – hangsúlyozta az új edző.

Xavi kétszer már nemet mondott a Barca hívására, ezúttal viszont felkészültnek érzi magát a feladatra.

"Ez életem legnagyobb kihívása"

– mondta a szakember, és hozzátette, ez a nap a családjának is fontos pillanat, mivel most van a felesége születésnapja, aki most a hatalmas életmódváltást kapja ajándékba…

Xavi nincs könnyű helyzetben, a csapat ugyanis csupán a kilencedik a spanyol bajnokságban, és a Bajnokok Ligája-csoportjából sem biztos még a továbbjutása a nyolcaddöntőbe. További érdekesség, hogy november 20-án éppen a barcelonai rivális Espanyol ellen mutatkozhat be a kispadon.

Játékosként 25 trófeát nyert a csapattal, köztük négy Bajnokok Ligáját és nyolc bajnoki címet.

Nyitókép: fcbarcelona.com