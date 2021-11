Felállt Danyi Gábor a Siófok kispadjáról

Lemondott vezetőedzői posztjáról Danyi Gábor, melyet a klubvezetés az FTC-Rail Cargo Hungaria elleni mérkőzés előtt elfogadott. Vele együtt távozik a klubtól segítője, Zdravko Zovko is – írja közleményében a klub.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni mérkőzés után klubunk ügyvezetője több alkalommal is tárgyalóasztalhoz ült az edzőpárossal, hogy megvitassák a kialakult helyzetet és a fejlődés lehetőségét. Az egyeztetések után az a döntés született, hogy a felek nem folytatják együtt a közös munkát, így a klubvezetés elfogadta Danyi Gábor lemondását.

„Danyi Gáborral azért szerződtünk, mert hittünk benne, hogy hosszú távú megoldás lehet a klub vezetőedzői posztjára. Azzal is tisztában voltunk, hogy az elmúlt évekhez képest gazdasági- és sportszakmai tekintetben is vissza kell lépnünk, hogy újra építkezni tudjunk.

Több szempontból is korlátozottak voltak a lehetőségek, de még ezzel együtt is egyetértettünk abban, hogy a 3–6. hely megszerzése reális lehet.

Ehhez képest az eredmények és a pályán mutatott teljesítmény is elmaradt, melynek számos oka van. Szeretném leszögezni, hogy bár Gábor volt a vezetőedző, nem egy személyben ő a felelős a történtekért. Sokkal többet vártam a játékosoktól is. Az ominózus Mosonmagyaróvár elleni vereség után több alkalommal is leültünk, hogy megvitassuk a kialakult helyzetet, de a megbeszélések végéhez érve egyetértettünk abban, hogy ez az együttműködés ebben a formában nem folytatható – fogalmazott Fodor János, a klub ügyvezetője. – Szerettünk volna stabilitást és folytonosságot adni a klubnak, hiszen ez az, ami az elmúlt években hiányzott. Gábor és Zdravko munkáját egyaránt szeretném megköszönni, és további sok sikert kívánok nekik mind a sportban, mind pedig a magánéletben. Az új vezetőedző személyét hamarosan bejelentjük."

"Hosszú távú tervekkel érkeztem Siófokra, és hatalmas motivációval vetettem bele magam a munkába. Nagy csalódás, hogy ez a közös együttműködés ilyen hamar véget ért.

Az elmúlt hónapok teljesítménye, és különösen a Mosonmagyaróvár elleni mélypont rávilágított arra, hogy ez a projekt ilyen formában nem folytatható tovább.

Az elmúlt héten számos egyeztetésen vettem részt, leültünk Jánossal, a klub ügyvezetőjével, és végül úgy álltunk fel az asztaltól, hogy egyetértettünk abban, hogy az útjaink elválnak. A Siófok KC egy fantasztikus klub, nagyszerű emberekkel, létesítményekkel és lehetőségekkel. Én voltam a vezetőedző, és vállalom a felelősséget. Úgy gondolom, hogy a Ferencváros elleni mérkőzésen megmutattam azt, hogy mit és hogyan szerettem volna. Tisztességgel álltam a munkához és a legjobbamat próbáltam nyújtani. Ez most ennyire volt elég. Köszönöm, hogy itt lehettem, további sok sikert kívánok a klubnak” – fogalmazott Danyi Gábor.

Távozik Danyi Gábor segítője, Zdravko Zovko is, aki tavaly egy nagyon nehéz időszakban vette át a csapat irányítását, mellyel végül EHF Európa-liga ezüstérmet szerzett. Köszönettel tartozunk neki is az elvégzett munkáért, és további sok sikert kívánunk mind a sportban, mind a magánéletben.

„Nem titok, hogy

én már a vezetőedzői posztot is a Gábor miatt vállaltam el tavaly, előkészítve a közös munkát.

Nehéz, de emlékezetes szezonunk volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy eljutottunk az EHF Európa-liga döntőjéig. Az idei évben valami hiányzott ahhoz, hogy az általunk elképzeltek megvalósuljanak. Az Óvár elleni mérkőzés után eljutottunk egy olyan pontra, amely egyértelművé tette számunkra, hogy ez a siófoki történet itt véget ér. Természetes, hogy együtt távozunk, ez így helyes. Most hazamegyek Zágrábba és folytatom a nyugdíjas éveimet. Köszönök mindent, és további sok sikert kívánok a klubnak.” – nyilatkozta Zdravko Zovko.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba