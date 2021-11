Simán győzött a címvédő, a BVSC és az OSC is

Az előző idényben a bajnokságban és az Eurokupában is ezüstérmes OSC öt góllal nyert a Pécs vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati játéknapján, ezzel továbbra is százszázalékos. Ugyancsak öt gólos különbséggel győzött a BVSC az Eger vendégeként, illetve a Szentes is ilyen különbséggel múlta felül a továbbra is pont nélküli Debrecent.

A címvédő Szolnok rendkívül magabiztosan, 16-10-re győzte le a vendég Honvéd csapatát.

Eredmények, alapszakasz, 7. forduló:

PVSK-Mecsek Füszért - OSC Újbuda 7-12 (1-4, 4-2, 2-4, 0-2)

Metalcom Szentes - Debreceni VSE-Master Good 12-7 (4-1, 4-2, 1-2, 3-2)

Tigra-ZF-Eger - BVSC-Zugló 8-19 (1-4, 2-4, 2-6, 3-5)

Kaposvári VK-Szegedi VE 10-8 (1-3, 1-2, 4-2, 4-1)

Szolnoki Dózsa-Budapesti Honvéd SE 16-10 (4-1, 5-3, 4-3, 3-3)

UVSE Hunguest Hotels - A-Híd VasasPlaket 3-13 (1-1, 1-4, 1-1, 0-7)

A tabella

1. Szolnoki Dózsa 7 7 - - 101-51 21 pont

2. FTC-Telekom Waterpolo 7 7 - - 103-54 21

3. A-Híd VasasPlaket 7 6 1 - 85-48 19

4. OSC Újbuda 6 6 - - 98-52 18

5. Budapesti Honvéd SE 8 4 1 3 90-86 13

6. BVSC-Zugló 6 4 - 2 77-52 12

7. Szegedi VE 7 3 - 4 62-64 9

8. PVSK Mecsek Füszért 7 3 - 4 57-74 9

9. Tigra-ZF-Eger 7 2 - 5 78-96 6

10. Kaposvári VK 7 2 - 5 69-90 6

11. Metalcom-Szentes 7 2 - 5 61-98 6

12. PannErgy Miskolci VLC 7 1 - 6 59-88 3

13. Debreceni VSE 6 - - 6 32-69 0

14. UVSE-Hunguest Hotels 7 - - 7 54-104 0