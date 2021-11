giro ditalia

Ivan Basso szerint amennyiben szabadkártyához jut az EOLO-Kometa, akár az olasz prokontinentális csapat mindkét magyar kerékpárosa szerepet kaphat a jövőre Budapestről rajtoló Giro d'Italia háromhetes országúti körversenyen.

A kétszeres Giro d'Italia-győztes korábbi kerékpáros, jelenlegi sportmenedzser az olasz istálló első prokontinentális idényét fantasztikusnak értékelte, mondván, a szurkolók ezen a szinten is megismerték a csapatot.

Az EOLO-Kometa egyik legtapasztaltabb versenyzője, a 36 esztendős Manuel Belletti befejezte pályafutását. Mint Basso elmondta, a 2018-as Tour de Hongrie-n győztes olasz bringás mellett a 37 éves Francesco Gavazzi volt a csapat kapitánya már az idény során is, a következő szezonban ő lesz a vezér az országúton.

"A két magyar bringásunk a legjobbak közé tartozik a csapatban, az életkoruk miatt más fejlődési szakaszban vannak, mindkettőjükkel hosszú távon számolunk" - fejtette ki az MTI kérdésére a 25 éves Dina Mártonra és a 21 éves Fetter Erikre utalva, akiknek egyaránt jövő év végéig van szerződésük a csapattal.

Arra a kérdésre, hogy a május 6-án Budapestről rajtoló Giro d'Italián és a május 11. és 15. között sorra kerülő Tour de Hongrie-n egyszerre részt vesz-e majd az EOLO-Kometa, Basso úgy felelt: az olasz körversenyen indulási jogot biztosító szabadkártya egy álom, amelyért még dolgozniuk kell, a magyar viadalon pedig mindenképpen rajthoz állnak.

Az elmúlt évben a friss prokontinentális sor megkapta a Giro-szabadkártyát, Dina Márton személyében pedig magyar résztvevőjük is volt. Mint mondta, indulásuk esetén jövőre is biztosan lesz magyar a Giro-keretben, sőt akár az is előfordulhat, hogy az olasz körversenyen mindkét magyar kerékpárosuk ott lesz, és hazai bringás nélkül vágnak neki a Tour de Hongrie-nak.

"A legjobbat kell választanunk a csapat és a versenyzők számára is" - hangsúlyozta. Felidézte: 2006-os és 2010-es Giro-győzelmekor is Olaszországon kívülről, Belgiumból, illetve Hollandiából indult az olasz háromhetes körverseny. A jövő évi magyarországi Grande Partenza kapcsán kiváló szakaszokra számít a három nap során, amely alatt május 6-án, pénteken Budapest-Visegrád etappal kezdődik, egy fővárosi időfutammal, majd egy Kaposvár-Balatonfüred szakasszal folytatódik a 105. Giro d'Italia.

Az EOLO-Kometa egyik névadója, a kaposvári székhelyű Kométa húsipari vállalat ügyvezető igazgatója, Giacomo Pedranzini az MTI-nek kiemelte: nagyon örül annak, hogy jövőre a hazája nagy kerékpáros eseménye a másik otthonából indul.

