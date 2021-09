Kásás Tamás: most majd kiderül, hogyan készült a remekmű

A film az 1997 és 2008 közötti időszakot mutatja be. Ebben a periódusban a magyar férfi vízilabda-válogatott 329 mérkőzést játszott, amiből 273-at megnyert, és kizárólag a 2001-es fukuokai világbajnokságon maradt le a dobogóról.

Zákonyi S. Tamás, a film rendezője és producere az InfoRádiónak azt mondta, az ötlet már nagyon régi, hiszen már 2000-ben, a sydney-i olimpiáról hazatért csapattal forgatni kezdett, három éven át követve a munkát, bár ezt követően egy időre a szakmai élet más utakra sodorta. Zákonyi S. Tamás kiemelte, Benedek Tibor múlt évi „elfogadhatatlan elvesztése elindított egy folyamatot” és feltétlen lépni kellett.

„Muszáj megörökíteni, amit ezek a fiúk műveltek, és nagy örömömre ezt ők is így gondolták, és így állt össze most ez a film”

– fogalmazott.

Zákonyi S. Tamás hozzátette, hogy lelkiismeret furdalása van amiatt, hogy a filmben már nem szerepelhet – csak archív felvételekről – a 2020. június 18-án elhunyt háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor. Ezen a napon több ezren gyújtottak mécsest az emlékére a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodánál. A rendező ekkor kapta meg az utolsó lökést a film elkészítéséhez:

„az uszoda előtt volt egy pillanat, amikor a Molnár Tamás visszafordult felém és megkérdezte, »mire vársz még?«”

– idézte föl, ami a háromszoros olimpiai bajnok részéről egy indikátor volt számára, egyértelművé téve, hogy lépni kell. Olyan filmet szeretne készíteni, ami visszaadja azt az alázatot, munkát és szeretetet, ami ezeket a fiúkat összetartja – tette hozzá.

A háromszoros olimpiai bajnok Kásás Tamás nem igazán találkozik korábbi csapattársaival, most azonban nagyon megörült nekik. Az InfoRádiónak arról beszélt, hogy a sikerek összekötötték a játékosokat, a válogatottra pedig a mai napig úgy tekint, mint a második családjára. Megjegyezte, Benedek Tibor meghatározó alakja volt a csapatnak, a korszaknak, ezért mindenképp sokat szeretnének róla beszélni. „Szeretnénk, ha mindenki tudná, még jobban, mintha nem tudta volna eddig, hogy milyen fontos volt számunkra…

nyilván úgy érezzük, hogy ő is most itt van közöttünk” – fogalmazott.

Kásás Tamás szerint a film megmutatja majd a játékosoknak egy másik arcát is, amit a közönség eddig nem ismert, úgymond betekinthetnek a kulisszák mögé, a műhelybe, hogy hogyan készült a remekmű. Már amikor az, hiszen voltak kudarcok is – jegyezte meg. Szerinte őszinte, vicces, hanem is izgalmas, miután mindenki tudhatja a végeredményt, de mindenképp egy nagyon érdekes játékfilm lesz.

A forgatás jövő tavasszal kezdődik, a bemutató pedig várhatóan 2022. decemberében lesz.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd