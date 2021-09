Vagy a baba, vagy a labda: itt a Championship történetének legfurább szabadrúgása – videó

A Luton szabadrúgáshoz jutott a jobbhátvéd helyén, ezt Henri Lansbury igyekezett elvégezni. Egy pillanatra ránézett a labdára, de aztán már azt kémlelte, kit indítson el egy hosszú előreíveléssel. Nem vette észre(?), hogy közben odasétált a walesi klub ír védője, Ryan Manning, aki lassítani akarta a szabadrúgás elvégzését.

Lansbury óriásit lendített, s nagyot rúgott – az ellenfélbe. De akkorát, hogy az minden szilveszteri műsor csattanójának megtenné.

Az egyébként 3–3-as döntetlent hozó mérkőzés játékvezetője, Tony Harrington még az esetnél is furább ítéletet hozott: sárga lapot adott. Mert hát vagy vétlen volt Lansbury, akkor nem jár neki semmi, vagy vétkes – akkor meg kevés a sárga.

Decision: Yellow card...?⚠



Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? ?pic.twitter.com/DAz3BrZYYX — Sky Sports (@SkySports) September 18, 2021