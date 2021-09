Két magyar klub is ad játékost az albán válogatottba

Az albánok szövetségi kapitánya, Edoardo Reja 75 éves, 1999-ben, 54 évesen kezdett élvonalbeli edzőként dolgozni, az azt megelőző szezon egy részét az akkor a Serie B-ben szereplő AC Torinónál töltötte, a debreceni Sándor Tamás a klub játékosa volt. Ám igazán 2007 nyarától vetette meg a lábát a legmagasabb osztályban, amikor visszavette az elitbe a Napolit. A következő két évben Maradona egykori klubját, majd három és fél szezonon keresztül a Laziót, végül másfél éven át az Atalantát dirigálta a Serie A-ban. Közben dolgozott Horvátországban, a Hajduk Splitnél is. 2019 óta az albán válogatott szövetségi kapitánya.

Keretének tagjai közül Myrto Uzuni a Ferencváros futballistája. Ismert róla, hogy a fővárostól hetven kilométernyire lévő Beratban született, majd gyerekként hat évet Görögországban élt a családjával. 2012-ben tért vissza Albániába, ahol előbb a berati Tomoriban, az Apoloniában, végül a Laçi csapatában játszott, 2018-tól a zágrábi Lokomotiva futballistája volt, onnan igazolt tavaly a Ferencvároshoz.

Ylber Ramadani a mostani átigazolási időszakban került az MTK-hoz, azóta törzstag a kék-fehéreknél. Kalandos pályát élt meg eddig, Németországban született, három koszovói klubban is játszott, majd az egyik leghíresebb albán klubban, a Partizaniban is szerepelt, az MTK pedig Dániából, a Vejlétől szerezte meg.

Odise Roshi, egyike a keret azon öt játékosának, akik a 2016-os Európa-bajnokságon is jártak, a mostani idényben a török Boluspor tagja. Tavasszal tizenegy mérkőzést játszott az OTP Bank Ligában, a Diósgyőri VTK tagjaként. (Akadt egy albán válogatott klubtársa, Hysen Memolla, aki ellenben most nem kapott meghívást Edoardo Rejától.) Korábban Németországban, Horvátországban és Oroszországban is futballozott.

A huszonegy tagú keret hat játékosa is olasz egyesület tagja. Így két kapus, Etrit Berisha (Torino) és Thomas Strakosha (Lazio), érdekes, hogy hajdanán, a római Sasoknál mindketten voltak már Edoardo Reja játékosai.

A két legjobb mezőnyjátékos Berat Djimsiti, az Atalanta belső védője és Elseid Hysaj, a Lazio jobbhátvédje, ellenben utóbbi nem léphet ma pályára, miután Varsóban összeszedte a második sárga lapját. (Hasonlóképpen járt a Barcelona által a Speziának kölcsönadott Rey Manaj és a spanyol Espanyolból meghívott Keisi Bare is.) Djimsiti egyébként Svájcban nőtt fel, korábban az ottani korosztályos válogatottakban szerepelt.

A védők közül Ardian Ismajli (Empoli) és Marash Kumbulla (AS Roma) ugyancsak Serie A-s klub tagja. A támadó középpályás Nedim Bajrami (Empoli) a napokban kapta meg az engedélyt az albán válogatottságra, tavasszal még a svájci U21-es gárdában futballozott.