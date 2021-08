Több mint 3,5 milliárd forint a keddi Fradi-meccs tétje

„A BL-szereplésünk a magyar labdarúgás szempontjából is fontos. Ha az EL-csoportkörben folytathatnánk, az jó eredmény lenne, viszont ha a BL-főtáblán, az tökéletes. A rendelkezésre álló időt fel tudtuk használni elemzésre és regenerációra, mindkettőre szükségünk volt. Az ellenfeleink is halaszottak, ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a periódus a nemzetközi futballban” – mondta a hétfői sajtótájékoztatón Peter Stöger, érzékeltetve a találkozó fontosságát.

A Ferencváros 3-2-re elveszítette Bernben, a svájci bajnok Young Boys ellen a playoff körben vívott első mérkőzését, de lehetősége, s talán esélye van arra, hogy a Groupama Arénában, a visszavágón fordítson.

Mivel az UEFA a nyáron eltörölte az idegenbeli gólokra vonatkozó szabályát, a hosszabbításhoz egygólos győzelem, a továbbjutáshoz kétgólos siker kell. (Vagy egygólos és eredményesen megvívott tizenegyespárbaj.)

A tét minden szempontból óriási. Az már biztos, hogy a Ferencváros – első magyar csapatként – három egymást követő évben is az európai kupasorozatok egyikének csoportkörében szerepelhet, a 2019-es Európa-liga-, majd a 2020-as Bajnokok Ligája-szereplés után, továbbjutása esetén a „királykategóriában”, kiesése esetén az Európa-ligában.

Előbbiben 14,8 millió eurót kapnak a résztvevők indulási pénzként, utóbbiban 3,2 millió eurót.

A kettő között a különbség forintban több, mint 3,5 milliárd forint.

A további bónuszokat – például győzelmi vagy gólprémium – is nagyobb a BL pénzügyi hozadéka, mint ahogyan várhatóan a BL-csoportkörben kaphatna a Ferencváros (ismét) olyan ellenfeleket, amelyek érkezése akár megtöltheti a Puskás Arénát is.

„Átbeszéltük az első meccs tapasztalatait, remélem, hogy tanultunk a berni mérkőzésen elkövetett hibákból. Ha nem marad ki a tizenegyes és 2-1-re vezetünk, biztosan más lett volna a kinti mérkőzés, mondhatjuk, hogy elszalasztottunk egy lehetőséget, de profiként át kell lendülnünk ezen a helyzeten. Kedden adott egy második esély, Franck Boli második gólja visszahozta a csapatot,

telt ház előtt pedig megvan a sanszunk a továbbjutásra”

– olvasható a klub honlapján Peter Stöger elemzése az első mérkőzésről és az esélyekről.

Ami az esti összeállítást illeti, Ihor Haratyin az eltiltása biztosan nem játszhat, visszatérhet viszont a csapatba Eldar Ćivić. Kérdéses, hogy a jobbhátvéd posztján Botka Endre vagy Henry Wingo kezd-e, s hogy esetleg, éppen Haratyin kiesése miatt, nem kap-e mindkét játékos helyet a csapatban.

Tokmac Nguenről nem beszélt a vezetőedző – a sérült csatár biztosan nem játszhat, miután nincs az UEFA honlapján is látható, benevezett, a B-listán szereplő fiatalokkal együtt 31-es keretben.

