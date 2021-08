BL-selejtező - Nincs nagy formában a foghíjas Ferencváros esti ellenfele

A leglényegesebb és egyben legrosszabb hír a csapattal kapcsolatban, hogy Tokmac Nguen, aki Myrto Uzuni mellett a 2020-as és a 2021-es selejtezők legeredményesebb Fradi-játékosa, a Mezőkövesd ellen szerzett sérülése miatt nem tarthatott a csapattal. Sem ő, sem a Prágában kiállított Eldar Civic nem játszik a berni találkozón.

A norvég válogatott távollétében előtérbe kerülhet – Uzuni szerepeltetése mellett – akár Ryan Mmaee, sőt a szombati bajnoki találkozón jó formát mutató, két gólt is szerző Franck Boli játéka. Peter Stögernek döntenie kell arról is, kivel helyettesíti a balhátvédet, a Mezőkövesd ellen Csontos Dominik szerepelt ezen a poszton, de nagyon könnyen elképzelhető, hogy Botka Endre kerül át a bal oldalra, s továbbra is Henry Wingo lesz a jobbhátvéd.

A svájci bajnok Young Boys – a Ferencvárossal ellentétben – csak két párharcon van eddig túl a 2021-es BL-selejtezőkben, mindkét hazai mérkőzését megnyerte, mindkét idegenbelin döntetlent játszott, így jutott túl a Slovan Bratislaván és a CFR Cluj együttesén. A pozsonyi és a kolozsvári gárdát is „átirányította” sikerével az Európa-ligába.

Ugyanakkor a svájci bajnokságban nem rajtolt jól, három mérkőzés után csupán négy ponttal, a középmezőnyben áll. A nyitányon még legyőzte a Luzernt (4-3, idegenben), ám azóta nem tudott gólt szerezni sem a Bolla Bendegúzt is szerepeltető Grasshoppers (0-0), sem pedig a Sion (0-1) ellen. Amúgy kitűnő a hazai mérlege idén a Super League-ben, a GC elleni volt mindössze a második pontvesztése, még veretlen.

Legjobb formában lévő játékosa az Theoson-Jordan Siebatcheu, aki az előző bajnoki idényben 12, a mostaniban, értelemszerűen a Luzern ellen, két gólt is szerzett. Az idei BL-selejtezőkben három gólt ért el eddig. Tizenhét évesen, 2013-ban érkezett Európába, Franciaországban játszott 2020 nyaráig, akkor került Bernbe, az YB-hez. Idén négy mérkőzésen játszott az Egyesült Államok egyre erősebb válogatottjában.

Érdemes még felfigyelni a keretben a korábbi szerb válogatott Miralem Szulejmanira, aki 16 éves kora óta légiós, a holland Heerenveenben játszott először, majd 2008 óta az AFC Ajax, az SL Benfica és a Young Boys színeiben összesen kilenc bajnokságot és három országos kupát nyert meg.

A svájci játékosok közül Christian Fassnacht a legnevesebb, játszott hazája válogatottjában néhány percet a nyári Európa-bajnokságon is.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik.

