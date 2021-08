Besenyei Péter neve mellett Tóth Ferencét is illő lesz végre megjegyezni

Tóth Ferenc révén magyar győzelemmel ért véget a vitorlázó műrepülők idei világbajnoksága.

A Nemzeti Versenysport Szövetség szerdai tájékoztatása szerint a lengyelországi Lesznóban rendezett viadalon a magyar versenyző sorozatban hatodszor védte meg címét. Tóth Ferenc ezzel egyfajta világrekordot is felállított, mivel a hét világbajnoki elsősége mellett begyűjtött már három Eb-aranyat is, emellett a legutóbbi Világjátékokat is megnyerte.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor