Este újabb lépést tehet az FTC a Bajnokok Ligája felé

Peter Stöger vezetésével eddig négyből négy meccset nyert a Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtezőjében, de a koszovói és a litván bajnok után ezúttal jóval erősebb ellenfél vár a zöld-fehérekre, akik ráadásul rossz előjelekkel készülhetnek: kikaptak a Kisvárda elleni bajnoki nyitányon.

A német szakember éppen arról beszélt a budapesti mérkőzés előtt, hogy a Kisvárda ellen nyújtott teljesítmény nem lesz elég a cseh rivális ellen. "Szerdán mindenképpen a másik arcunkat kell mutatnunk ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni" – hangoztatta a vezetőedző, aki egyedül a hosszú időre kidőlt Sigér Dávidra nem számíthat biztosan, de Civic és Somalia játéka csak az utolsó pillanatban dől el.

"Mondhatjuk, hogy a Slavia a párharc esélyese, de nekünk is megvannak a minőségi játékosaink,

és ha a legjobb formánkat nyújtjuk, akkor továbbjuthatunk" – fogalmazott Stöger.

Jindrich Trpisovsky, a Slavia Prahát 2018 eleje óta irányító szakvezető szerint viszont nem jelent sokat, hogy csapata keretének értéke a Transfermarkt mértékadó átigazolási portál szerint közel háromszorosa a Ferencvárosénak.

"Nem a játékosok értéke lép pályára, hanem a játékosok. A Ferencváros a mezőnyből toronymagasan kiemelkedve nyerte meg a magyar bajnokságot, erős csapat, amelyből nem távoztak játékosok" – jelentette ki a cseh szakember, aki szerint vannak sérültek a csapatában, néhány játékosa el sem utazott Budapestre, mások, például Tomás Holes esetében csak szerdán délelőtt dől el, hogy játszhatnak-e este.

A Slavia csak most száll be a kvalifikációs sorozatba, azért van ilyen kedvező helyzetben, mert az elmúlt három szezonban kétszer is a legjobb nyolc közé jutott az Európa-ligában, egyszer pedig ott volt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Az elmúlt három évben megnyerte a cseh bajnokságot, 2018 óta háromszor a cseh kupát is a kínai tulajdonban lévő prágai klub.

A legértékesebb játékosa a szenegáli válogatott Abdallah Sima, de hat játékost adott az idei Európa-bajnokságra is. Öten szerepetek a negyeddöntőig jutó cseh válogatottban (a csapatkapitány Jan Boril ötből négy meccset végigjátszott, Tomás Holes mind az öt meccsen játszott, volt egy gólja és egy gólpassza is, Lukás Masopust és Petr Sevcík is mind az ötször szerepelhetett, csak David Zima nem kapott lehetőséget,), míg Jakub Hromada kétszer játszott Szlovákia színeiben.

A találkozó 20 órakor kezdődik

a spanyol Jesús Gil Manzano sípjelére a Groupama Arénában (tv: M4 Sport), a visszavágót jövő kedden rendezik a cseh fővárosban. A továbbjutóra a román CFR Cluj vagy a svájci Young Boys vár a BL-selejtező utolsó, negyedik körében. A párharc vesztese átkerül az Európa-liga selejtezőjébe, ahol a negyedik, utolsó fordulóban a horvát Dinamo Zagreb és a lengyel Legia Warszawa párharcának vesztesével mérkőzik. A legrosszabb esetben is a Ferencváros már ott lesz az Európa Konferencia-liga főtábláján.

