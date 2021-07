Magyar érmek az öttusa Eb-ről

Egyéniben Guzi második, Simon harmadik, Réti pedig 13. lett. Győzött a litván Ieva Serapinaite.

Csapatban a magyarok mögött az oroszok végeztek a második, az olaszok pedig a harmadik helyen.

Guzi a 200 méteres úszásban a harmadik legjobb időt érte el, majd vívásban némileg visszaesett, de a hibátlan lovaglásával nyolcadik volt a lövészetekkel megszakított 3200 méteres futás előtt. Ebben a várakozásnak megfelelően jelentősen előrelépett, a legjobb eredménnyel második lett úgy, hogy hét másodperccel a győztes mögött ért célba.

Három szám után még Simon állt a legjobban a magyarok közül, negyedik volt az eredményesebb vívásának és az ugyancsak rontás nélkül, szintidőn belüli lovaglásának köszönhetően. A kombinált számban is jól teljesített, így dobogós helyen zárt.

Réti Kamilla az első három számban a mezőny második felében végzett, a kombinált versenyben viszont jobban szerepelt, ezzel három helyet javított.

Az Eb-n ezúttal kevesen indultak, emiatt nem is rendeztek korábban selejtezőt, de a nemzetközi bő élmezőny több képviselője is ott volt, a 2017-es év világbajnoka, az orosz Gulnaz Gubajdullina például Guzi és Simon mögött a negyedik helyen végzett.

Kállai Ákos szövetségi kapitány azzal kezdte az értékelését az MTI-nek, hogy ez egy csonka Eb volt: a mezőnyben akadt világbajnok, vk-győztes, vb-döntős, tehát nem volt gyenge, de azért B kategóriás volt.

"A futás előtt úgy voltam vele, hogy Blanka aranyérme biztos, és reménykedtem benne, hogy Saci dobogós helyen tud végezni. Utóbbi meglett, Saci nagyon jól lőtt és jól is futott" - mondta a szakvezető, hozzátéve, hogy Guzi viszont nem lőtt jól és önmagához képest nem is futott kiemelkedően, "megfogta őt a meleg", és bár a kombinált számot így is megnyerte, az aranyat nem sikerült megszereznie.

A kapitány kiemelte: amikor kicsi a mezőny, még inkább megnő a vívás jelentősége, mert hullámvölgybe kerülve sok pontot el lehet hullajtani.

"Saci ebben a számban hozta, amit tud, Blankának viszont a vívás a mumusa, jó kezdés után megint jött számára egy gödör, de most ki tudott mászni belőle, nehéz vívóhelyzetből vissza tudta tornászni magát a versenybe" - mondta.

Hangsúlyozta, hogy miután mindenkinek a saját szintjén kell építenie magát, ez a mostani egy menedzselési verseny volt a számukra, ilyenből kellett volna több korábban.

"Ez azért volt jó, mert saját szintjükön hozták, amit tudnak. Építő verseny volt a számukra" - folytatta.