Milák Kristóf: most már csak az olimpia, előre!

Milák Kristóf nagyon jónak értékelte az elmúlt hetek edzőtáborait, de mint mondta, sajnos meg kellett szakítaniuk egy hétre, aminek egyaránt vannak pozitív és negatív oldalai, hiszen a fővárosban nagyobb a zsúfoltság, a zajongás, tehát kevésbé nyugodtak a körülmények. Ezért is térnek vissza hamarosan Kaposvárra, ahol önmaguk tudnak lenni, és mindent beleadva készülhetnek az olimpiai játékokra.

Legutóbbi – római Sette Colli (Hét Domb) – felkészülési versenyével kapcsolatban úgy érzi, elégedett lehet, még ha nem is a legjobb eredményeit úszta. „Azt szokták mondani, hogy aki túl jól úszik ilyenkor, az az olimpián nem fog jól úszni – jegyezte meg a sportoló, bár ettől azért nem tart, főleg a saját számaiban, mert érez magában bőven tartalékot. – Nagyon jó verseny volt, nagyon jó volt kint lenni,

de most már csak az olimpia és előre!”

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, Milák Kristóf végül két – 100 és 200 pillangóúszó – számban indul az olimpián, és valószínűleg a váltókban is komoly szerepe lesz. A magyar kiválóság – egyetértve a szövetségi kapitány gondolataival – előbbieket részesíti előnyben, azonban úgy gondolja, ahogyan eddig is, úgy ezután is lehet majd rá számítani a váltókban, hiszen

„csapatban még inkább a hazájáért is úszik az ember, mint egyéniben”.

Ígérete szerint mindent meg fog tenni, és reméli, hogy nem lesz olyan szituáció, amire nem lesznek felkészülve, bár mindig van valami váratlan, amihez tudni kell alkalmazkodni – tette hozzá. „Ez mindig jelen van, és jelen lesz, de remélem, hogy nekem nem lesznek ilyen akadályaim, és a lehető legkönnyebben fogok tudni versenyezni.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt