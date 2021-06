Vári Attila: most kell majd igazán vigyázni a válogatott vízilabdázókra

Egy hónap nagy idő, így még nem az akkor rajtoló olimpiai vízilabdatornára koncentrál Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.

Mint az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, új egyezséget kötöttek a Volánbusszal.

"A szövetségnek és a busztársaságnak évtizedes közös múltja van, az a megtiszteltetés ért most minket, hogy

két buszt fel is díszítettek nekünk, ez is a hírünket viszi Európába, bármerre is járnak a válogatottak"

- árulta el Vári Attila.

A buszokhoz "logisztika" is társul, hisz a különböző vízilabda-válogatottak kötelékébe mintegy 400 ember tartozik, őket mozgatni kell, edzőtáborba vinni, hozni, különböző világeseményekre szállítani, ebben is partner a Volánbusz.

Az év fő eseménye viszont mégiscsak a tokiói olimpia lesz, így azért Vári Attila kétszeres olimpiai bajnokként is különös érzésekkel készül.

"Teljesen más minőség... nem tudunk még foglalkozni ezzel, pedig nyilván rengeteg teendőnk van. A két válogatottunk már finomhangol, a férfiak Horvátországban edzőtáboroznak, a nők itthon készülnek jelenleg. Július végétől lesz a nagy főpróba, a két válogatott előbb kiutazik Tokióba a szükségesnél, hogy akklimatizálódjon.

Szövetségi elnökként én nagyon boldog lennék, ha mindkét csapatunk éremmel térne haza, és erre van is esélyünk"

- ecsetelte.

Vári Attila szerint "most kell igazán vigyázni" a játékosokra, hiszen most egy betegség vagy egy sérülés a csapat szerkezetének megbontásához is vezethet.

"Ráadásul nekünk még nagyon figyelembe kell vennünk, hogy a világ más országaiban még mindig komoly problémát okoz a koronavírus, nekünk azt a covid-protokollt kell tartani, amivel az idelátogató csapatokat is óvjuk, vigyázzuk, természetesen a mieinket is, hiszen a legnagyobb egészségben kell kijutnunk az olimpiára, és ott végig úgy küzdeni, hogy ne az egészségügyi problémákkal küszködjünk, hanem csak a játékra koncentráljunk" - húzta alá Vári Attila.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt