Bejelentést tett Sós Csaba Cseh László jövőjéről

Milák Kristóf arany-, Kenderesi Tamás bronzérmet szerzett 200 méteres pillangóúszásban a budapesti Európa-bajnokságon. Sós Csaba szövetségi kapitány mindkét versenyzőről áradozott az InfoRádióban.

"Kimagaslik ebből a mezőnyből, pedig két-három hibát fel tudnék sorolni az úszásából. Még a magyar bajnokságnál is jobb időt úszott, ráadásul sorozatterhelés közben. Megy tovább, érdekli a hátralévő 50 és 100 pillangó, valamint 50 és 100 gyors meg a váltó is.

Csinálja a programját, készül az olimpiára, és arra, hogy megkoronázza már fiatalon a pályafutását"

– mondta Milák Kristófról, aki minden idők második legjobb eredményével nyerte meg kedvenc számát a Duna Arénában.

Mögötte mindössze egy tizeddel maradt le az ezüstéremről Kenderesi Tamás, aki öt éve a riói olimpián szerzett bronzérmével robbant be a sportág élvonalába. Sós Csaba szerint most is nyerhetett volna, ha nincs ott a mezőnyben Milák is.

"Ha ő lett volna az egyetlen magyar, akkor egy másodperccel jobb eredménnyel megnyeri ezt a versenyt. Kiváló állapotban van, és

az olimpián azt a Kenderesit fogjuk látni, akiből a sajtburesz kijött"

– mondta a kapitány.

Szintén elismerően szólt Németh Nándorról, aki 100 gyorson országos csúccsal, először 48 másodpercen belül úszva lett negyedik. Kiemelte, hogy sorozatosan képes arra, hogy a világversenyeken folyamatosan javítja az eredményeit az előfutamtól a döntőig, és most már harcban van az éremért. Legutóbb hatodik lett az Eb-n és a vb-n is, most már éremközelben volt országos csúccsal, ezért maximálisan elégedett vele.

Az 1500 gyorson hatodik Kalmár Ákos teljesítményét is megemlítette, éremszerzésre nem volt esélye, de fontosnak tartja a szakvezető, hogy be tudott jutni a döntőbe, és két napon belül kétszer stabilan úszott.

Csütörtökön rendezik a női 200 pillangó döntőjét, az elődöntőben a magasabb a legjobb időt úszó Kapás Boglárka másfél másodpercet vert Hosszú Katinkára. "Hanyatt dőlhetünk, és nézhetjük a két magyar gigász viaskodását. Ez egy kellemes állapot. Arra számítok, hogy miénk lesz az aranyérem, és a másik úszónk is érmes lesz, remélhetőleg, ezüstérmes" – mondta Sós Csaba, de éremre számít a férfi 200 vegyesen is, ahol Kós Hubert a legjobb, Cseh László a hetedik idővel lett döntős.

"Kós Hubert berobbant, legkevesebb, hogy éremben bízom az ő esetében. Nemcsak ifjúsági világcsúcsot úszott, hanem az Európa-bajnoki rekordhoz is közel járt.

Jó, ha megjegyzik ezt a nevet, mert sokat fogják még hallani"

– közölte a kapitány, aki a 35 évesen az ötödik olimpiáját megcélzó Cseh Lászlóról azt mondta, most tért vissza igazán, mert ez már egy elfogadható idő nemzetközi szinten is.

A kérdésre, hogy Cseh László ott lesz-e az olimpián, határozottan felelt: "Ott. Ha akar menni, akkor ott lesz."

