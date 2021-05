Cristiano Ronaldónak elege van, hazamegy

Nem sikerült az idei éve a Juventusszal Cristiano Ronaldónak, a hétvégén eldőlt, hogy a BL-kiesés után a bajnoki címvédés sem jön össze, és egyre valószínűbb, hogy a 36 éves portugál támadó nem tölti ki Torinóban a 2022-ig szóló szerződését.

Most a portugál Record címlapsztoriban számol be arról, hogy Ronaldo hazatérne, és a Sportingban fejezné be karrierjét, és 40 éves koráig futballozna még. A lap szerint a családja is szorgalmazza a vártnál korábbi hazatérést.

Korábban állítólag Ronaldo bejelentkezett előző klubjához, a Real Madridhoz, ahonnan 2018-ban viharos körülmények között – 100 millió euró ellenében – távozott, de hiába adott formális ajánlatot is menedzsere, Jorge Mendes Florentino Perez elnöknek, a madridiaknak nem kellett a klubtörténet legeredményesebb csatára.

Összeboronálták már Ronaldót másik volt kubjával, a Manchester Uniteddel is, ahonnan még 2009-ben költözött Madridba. A La Gazzetta dell Sport úgy értesült, hogy a csatár még jóval szerényebb fizetésért is visszatérne az Old Traffordra.

A Marca szerint azonban most a harmadik exklubja is beszáll a Ronaldóért folytatott versenybe, és nem is esélytelenül.

Nyitókép: MTI/EPA/Portugál Labdarúgó-szövetség/Diogo Pinto