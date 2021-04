Zidane: két fronton is harcban vagyunk, s mindkettőt szeretnénk megnyerni

A Real Madrid 3-1-es előnyről kezdi majd a visszavágót Európa egyik legfélelmetesebb hírű stadionjában, az Anfield Roadon. Ám zárt kapuk mögött, tehát a fanatikus szurkolók ezúttal nem segíthetik a „vörösöket”. Ahogyan a Marca, a madridi napilap megjegyezte: „az európai élcsapatok közül a Liverpoolt érintette a legérzékenyebben szurkolói hiánya”. Mindezt aláhúzandó hozzátette: a Pool 2021 elején klubtörténeti (negatív9 rekordot jelentő hat vereséget szenvedett el hazai mérkőzésein.

A Bajnokok Ligája 2020–2021-es kiírásában pályaválasztóként az Ajaxot és Midtjyllandot is megverte az Anfielden a csoportszakaszban, ellenben az Atalantától 2-0-ra kikapott. (Majd nyert Budapesten az RB Leipzig ellen.)

A spanyol bajnok legutóbb 2014 októberében játszott az Anfield Roadon, a mai kerettagok közül Marcelo, Modrić, Kroos, Isco, Nacho és a mérkőzésen két gólt is szerző Karim Benzema is játszott. A hazaiak közül Jordan Henderson tagja még most is a keretnek, de sérülése miatt most nem játszhat.

Jürgen Klopp várhatóan az Alisson Becker – Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson – Thiago, Fabinho, Wijnaldum – Szalah, Jota, Mané tizenegyet választja, nincs nagy változás a madridi kezdőcsapatához képest.

Zinédine Zidane – legalábbis a spanyol lapok szerint – azon gondolkodik, hogy miután Dani Carvajal után Lucas Vázquez is kidőlt, ki legyen a jobbhátvéd. Az El Clásicón Odriozola állt be Lucas Vázquez helyére, de az sem zárható ki, hogy Fede Valverde kerül a posztra. A várható csapat: Courtois – Odriozola (Valverde), Nacho, Éder Militão, Mendy – Kroos, Casemiro, Modrić – Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

„Sokat beszéltünk arról az elmúlt napokban, hogy nagyon nehéz mérkőzéseken vagyunk túl, a múlt héten legyőztük a Liverpoolt és a Barcelonát is, fizikailag nagyon megterhelő az idény, s ennek mostani szakasza. De még két fronton is harcban vagyunk, s mindkettőt szeretnénk megnyerni. Ide is azért jöttünk, hogy nyerjünk, s továbbjussunk.”

Ennek a párosításnak a továbbjutója Thomas Tuchel Chelsea-jével játszik majd az elődöntőben.

A Paris Saint-Germainre a Manchester City vagy a Borussia Dortmund vár. Az angolok 2-1-re nyerték az első találkozót, s bár a mérkőzés nagy részében fölényben játszottak, a végén még az egygólos győzelemnek is örülniük kellett. Phil Foden a 90. percben szerezte meg a győztes gólt, Marco Reus néhány perccel korábban lőtt egyenlítő gólja után.

A City még soha nem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, sőt soha nem jutott döntőbe sem, amióta Pep Guardiola áll a csapat élén, függetlenül attól, hogy az angol sorozatokban nagyon sikeres. Mi több: csak egyszer, 2016-ban jutott be a BL elődöntőjébe, aminek már öt éve.

„Az üzlet az üzlet. Az üzlet pedig a győzelemről szól. Ha nem nyerünk, kudarc lesz. Ha nyerünk, azt mondják, milyen jó is vagy, Pep!”

A katalán edző az Éderson – Walker, Stones, Dias, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gündoğan – Mahrez, Jesus, Foden tizenegyet tervezi. Eden Terzić nem számíthat Jadon Sanchóra, ezért a Hitz – Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham – Reus, Haaland, Th. Hazard tizenegyet küldheti pályára.

A német lapok szerint a Borussia Dortmund esélyeit alapvetően befolyásolja, hogy Erling Haaland meg tudja-e törni – a klub és a válogatott mérkőzéseket is tekintve – immár 495 perces gólcsendjét.

Mind a két mérkőzés 21 órakor kezdődik.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juanjo Martin