Kovács Koko István az új szerepéről: valakinek meg kell mentenie az ökölvívást

"Valakinek meg kell mentenie az ökölvívást. Nagyképűség lenne azt állítani, hogy én erre egyedül képes vagyok, de az új elnök olyan reformprogramokat szeretne megvalósítani, amelyekkel én is messzemenőkig egyetértek" – mondta Kovács István az InfoRádió Ötkarika című magazinjában.

Mint fogalmazott, a munka neheze most kezdődik, és soha nem volt még a nemzetközi szövetségnek a fennállása 75 esztendeje alatt ilyen mélyen a megítélése, szakmai színvonala, a morális bázisa. "Az ökölvívásban megszokhattuk innen szép a győzelem.

Padlóra került a sportág, de felállunk innen is, és újra eljutunk a csúcsra"

– mondta az új főtitkár.

A padló jelen helyzetben azt jelenti, hogy a klasszikus sportág megítélés olyan rossz a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, hogy veszélybe került az olimpiai szereplés is. A magyar bokszlegenda emlékeztetett, hogy 2016-ban olyan gazdasági visszaélésekre derítettek fényt az AIBA akkori vezetői körül, hogy az a döntés született, hogy már 2020-ban sem lesz ott Tokióban az ökölvívás, nem hívják meg az olimpia programjára.

Később a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy határozott, hogy az ökölvívókat nem bünteti a vezetők bűncselekménye miatt, ezért létrehozott egy munkacsoportot, melynek Kovács István is tagja lett, és ez a testület bonyolítja le az ökölvívás kvalifikációs versenyeit és magát az olimpia programját is. A NOB azt is meghatározta, hogy a játékok idejére az AIBA-nak meg kell oldania a tisztújítást, a belső problémáit, és akkor van esély arra, hogy 2024-ben is programon maradhasson az ökölvívás.

"Nem sok időnk van, hiszen a tokiói olimpia után dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2024-es olimpia programjáról, és

ha most születne döntés, akkor valószínűleg nemleges lenne a válasz.

Nekünk a döntésig hátralévő 6-8 hónap alatt kell olyan szintre hoznunk az AIBA működését, a vezetői állományát, hogy az elfogadható és partnerképes legyen a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, és akkor van arra esély és remény, hogy 2024-ben újra teljes tagjaként lehet ott az ökölvívás az olimpián" – mondta az AIBA főtitkára.

Kovács István szerint egyfajta hidat kell képeznie az AIBA és a NOB között, és ehhez felhasználja majd a szervezet magyar sportdiplomatáit is, akiknek komoly összekötésük van a NOB felső vezetőihez.

"Én új vagyok ezen a területen, bár két éven keresztül dolgoztam ebben a munkacsoportban, az én szavam még nem olyan értékű, hogy egy sportágat legalizálni tudjak, de az biztos, hogy nem rossz előjelekkel indulunk. Már beszéltem egy-két NOB-taggal, akik nagy örömmel fogadták azt, hogy valami elindult, a megtisztulás útjára lépett az AIBA, és a hídépítés már a személyem kinevezésével megkezdődött, de még azért nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez a híd valóban megépüljön" – mondta Kovács Kokó István.

Nyitókép: MTVA/Zih Zsolt