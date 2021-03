Olimpia: a szervezők döntése hatalmas lavinát szabadított el

A japán szervezők múlt szombaton jelentették be, hogy a koronavírus-járvány miatt más országból nem engednek be nézőket a július 23-án kezdődő tokiói nyári olimpiára és a paralimpiára sem, hétfőn pedig az önkéntesekre vonatkozó korlátozásokat hozták nyilvánosságra. Az ügy jogi következményei szerteágazóak, miközben a japán szállodák nem adják vissza a szurkolóknak az átutalt szállásdíjat – hívta föl a figyelmet az InfoRádióban a 2022-es pekingi téli olimpia szervezőbizottságának tagja, több korábbi nyári olimpia szakértője.

Vajda László szerint a Tokióból érkező hírek alapján már semmi sem egyértelmű. Példaként említette, hogy amikor bejelentették, hogy szurkolók nélkül rendezik meg az olimpiát, azt is jelezték, hogy a végleges döntés március végére várható, rögtön gyengítve is a kijelentést. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság viszont meglehetősen hamar – sajnálatát kifejezve – elfogadta a szervezők döntését, ráerősítve a döntés véglegességére. Ráadásul az értelmezést illetően a találgatások is megindultak, tekintve, hogy nemcsak jeggyel rendelkező „mezei” szurkolókról van szó, hanem nagyon sok, több ezer olyan külföldiről, aki „ilyen vagy olyan funkcióval” érkezne Tokióba – lásd NOB-tagok, a vendégeik, de akár a szponzorok is –, vagyis nagyon sok zavaró hang van a hírekben.

A szakember azt is megjegyezte, az elmúlt hetek, hónapok egyik fő kérdése a kulisszák mögött az volt, hogy mennyire is kell sietni a döntésekkel, és azoknak milyen logisztikai, pénzügyi és egyéb konzekvenciáik vannak.

Vajda László szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy a döntést követően megindul a „lavina”, hogy mindennek milyen jogi következményei lehetnek, hiszen például repülőjegyek és szállodai szobák is le lettek foglalva, tehát nem pusztán az olimpiai jegyek visszatérítéséről van szó, hanem számos olyan költségről, ami a szurkolókat régesrég megterhelte. E

A japán szállodaipar nagy része jelezte már, hogy visszatérítésről szó nem lehet, hiszen nekik is fenn kell tartaniuk a saját életüket. Tehát dominó-elvszerűen tornyosulnak a feladatok a döntéssel kapcsolatban, pereket vonhatnak maguk után, hiszen nagyon sok pénzről van szó, rengeteg emberről, különféle országokból, más és más jogi környezettel – hangsúlyozta a 2022-es pekingi téli olimpia szervezőbizottságának tagja. Kérdés, hogyan kezd majd mindennek neki mind a japán szervezés, mind a NOB, és milyen részt vállal ebben, ha egyáltalán vállal.

A napokban a NOB úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében drasztikasan csökkenti a hivatalos személyek számát az idén nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokon. A határozat értelmében a NOB - a japán szervezők kérésének megfelelően - csak azoknak ad akkreditációt, akiknek "alapvető és operatív szerepük van" az olimpián. Mindez azt jelenti, hogy a sportszervezetek tisztségviselői, a sportlegendák, illetve az egyéb kísérők és vendégek közül az eddigieknél sokkal kevesebben kapnak bebocsátást az olimpiai helyszínekre.

Nyitókép: Kim Kjung Hun