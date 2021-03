Az úszókapitány Milák Kristófról: ki kell mondani, gyorsúszásban is világklasszis

Azt követően, amit az ob első versenynapján produkált, azt gondolom, nem degradálva a kimagasló eredményeit, már semmin nem lepődhetünk meg – fogalmazott az InfoRádiónak a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya azzal kapcsolatban, hogy Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának pénteki döntőjében.

Sós Csaba úgy véli, azzal, hogy Milák Kristóf 48.00-at úszott, nagyon esélyes helyzetbe hozta a 4x100-as férfi gyorsváltót is, amely már biztos kvótával rendelkezett. Ugyan Szabó Szebasztián nem úszott most csúcsformában, de neki is van hasonlóan jó ideje, emlékeztetett a szakember, aki szerint ha még Kozma Dominik is felszívja magát, akkor a váltó szép reményekre lehet esélyes.

Mikák Kristóf remek teljesítménye ugyan felvetheti a kérdést, hogy vajon hány számot lehet majd érdemes vállalnia az olimpián, Sós Csaba igyekszik arra kapacitálni, hogy a 200 pillangó köré építsen mindent, és ott, aznap azt az egy számot kell mindenképp megnyerni. Tehát lebeszélné arról, hogy a 200 és 400 gyorsot forszírozza most még, tiszteletben tartva természetesen a véleményét. „Éppen elég lesz neki az első nap a 4x100-as gyorsváltó, ahol egy friss Milák akár bombameglepetést is okozhat.”

Sós Csaba inkább a budapesti Európa-bajnokság alkalmával ösztönözné a sportolót, hogy több gyors számot is ússzon, ami várható is, hiszen látható, gyorsúszásban is világklasszis.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt