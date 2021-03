Pozitív lett Elek Gábor koronavírustesztje

Pozitív lett Elek Gábornak, az FTC női kézilabda-csapatának és a női válogatott szövetségi kapitányának a koronavírustesztje, emiatt kérdéses, hogy csatlakozhat-e a női válogatott olimpiai selejtező előtti, március 14-én kezdődő edzőtáborához - közölte a magyar szövetség.

"Először is gyógyulást kívánunk Elek Gábornak, és nagyon sajnálnánk, ha nem tudna ott lenni az olimpiai selejtezőn, ugyanakkor felkészülünk erre az eshetőségre is – mondta el Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. – Folyamatos kapcsolatban vagyunk Gáborral és a szakmai stábbal is, amennyiben szükséges lesz, az olimpiai selejtező előtt és alatt a Szövetség biztosítani fogja a megfelelő és hatékony technikai összeköttetést a szakember és a csapat között. Arra is felkészül Danyi Gábor edző, Görbicz Anita szakmai tanácsadó, Bakos István kapusedző, Holanek Zoltán erőnléti edző, valamint a csapat melletti minden egészségügyi és a technikai szakember, ha a szövetségi kapitány nem tud ott lenni Győrben."

Hozzátette: a női szakág legfontosabb három napja előtt áll, és mindenhez tudni kell alkalmazkodni.

