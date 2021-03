Liu Shaoang: már reggel tudtam, hogy világbajnok leszek

"Úgy keltem fel szombaton reggel, hogy tudtam: világbajnok leszek" - nyilatkozta a szövetség honlapján a Ferencváros 22 éves versenyzője. "Ehhez képest elég rosszul kezdődött a döntős program, az ezerötszáz méteres fináléban kicsúsztam, mert az elődöntőben tönkrement mindkét pengém. Akkor kilöktek, de a bírók továbbjuttattak. Jól tették, hiszen tényleg vétlen voltam. Aztán viszont mindössze harminc perc maradt arra, hogy a technikusaink rendbe hozzák a pengéimet. Bármilyen kiváló szakemberek is, ez nagyon rövid idő, így aztán nem voltak a pengéim százszázalékos állapotban, amikor fel kellett mennem a fináléra. Ennek is köszönhető a döntőbeli kicsúszásom, ráadásul leért a korcsolyacipőm is a jégre, s ha ez történik, általában jön az esés is" - elevenítette fel a történéseket, hozzátéve, ezzel együtt továbbra is vitte előre a reggeli érzés, hogy szombaton világbajnok lesz.

"Ötszáz méteren nagyon számít, ki milyen időket fut, s én szombaton a negyed-, majd az elődöntőben is a leggyorsabb voltam, így a fináléban az egyes pályáról rajtolhattam. Nem mondom, hogy csúcsformában vagyok, de a januári gdanski Európa-bajnoksághoz képest lazábban, felszabadultabban korcsolyázom. Testvérem, Shaolin már az elődöntőben is sokat segített a palánk mögül, jól jött, hogy amikor a második helyen haladtam, kiabált, hogy nyugi, nyugi, messze van tőlem a harmadik helyen futó kori, így aztán én nyugodtan elő tudtam készíteni az előzést, és lehagytam a szám idei Európa-bajnokát, az orosz Konsztantyin Ivlijevet" - mesélte Liu Shaoang.

A döntőbeli taktikájáról elmondta, tudta, hogy a mellőle rajtoló Szemjon Jelisztratov nem jól startol, így az volt a taktikája, hogy minél inkább elhúzzon az orosztól. Kellett is három kör, amíg az utolérte őt. Aztán Shaolin ekkor is bekiabált, hogy "nyugi, nyugi". A diadal után pedig összeölelkeztek testvérével.

"Annyira természetes volt, hogy először hozzá futottam a célba érkezés után. Annyira jó volt, hogy a bátyámat ölelhettem meg először. Az edzőkhöz egyébként nem is tudtam volna odamenni, mert kicsit magasabban voltak, ráadásul egy kerítés is elválasztott tőlük. De az öltözőben mindezt pótoltuk. Lina is megdicsért. És én is úgy érzem, hogy jól koriztam, örülök is az aranyéremnek nagyon, ám még nem akarok ünnepelni, mert vasárnap újabb futamok várnak rám. Őszintén remélem, hogy a vb zárónapja még szebb is lesz, mint a szombati volt" - tette hozzá a magyar versenyző, aki korábban olimpiát és Európa-bajnokságot már nyert.

Magyarországnak ez volt a második vb-diadala, mivel Liu Shaolin Sándor 2016-ban ugyancsak a legrövidebb távon lett első.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt