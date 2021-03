Visszatér 2023-tól a MotoGP Magyarországra - hosszabb időre, mint ígérték

Az erről szóló megállapodást csütörtökön írta alá az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) Palkovics László miniszter és Carmelo Ezpeleta, a MotoGP jogtulajdonosának, a Dorna Sportsnak a vezérigazgatója.

Az aláírást követő sajtótájékoztatón elhangzott, az új versenypálya tervpályázata már zajlik, ennek várhatóan március 18-19-én lesz eredménye, aztán a tervezés következik, és az idei év végén kezdődhet az építés pályázati folyamata.

"Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez a verseny sportszakmai és gazdasági, valamint térségfejlesztési szempontból is egy sikertörténet legyen" - mondta Carmelo Ezpeleta.

A huge step towards a #MotoGP return to Hungary in 2023! ??



Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta has met József Pacza, the CEO of Kelet Magzarorszàg Versenypálya Kft, in Budapest to sign an agreement to host a Grand Prix in a new circuit close to Debrecen! pic.twitter.com/2koWNYOuaG — MotoGP™? (@MotoGP) March 4, 2021