NFL: Aaron Rodgers Tom Brady és Peyton Manning nyomdokaiba lépett

A 37 éves játékos, aki főcsoportdöntőig vezette a csapatát, 2011 és 2014 után harmadszor érdemelte ki a legrangosabb egyéni elismerést, rajta kívül ez a bravúr csak Tom Bradynek és a négy elsőséggel rekorder Peyton Manningnek sikerült. Rodgers a 2020-as idényben 4299 yardot passzolt, összesen 48 touchdow-átadást ért el, emellett háromszor maga futott a célterületre.

Az év védője címet 2017 és 2018 után szintén harmadszor zsebelte be Aaron Donald, a Los Angeles Rams passzsiettetője, így a rangsor élén utolérte Lawrence Taylort és JJ Wattot. A 29 éves sztár 45 szerelést mutatott be, köztük 13,5-szer az ellenfél irányítóját döntötte le a lábáról, emellett négy labdavesztést harcolt ki és egyet maga szerzett meg.

2011. 2014. 2020.@AaronRodgers12 is the sixth player in NFL history to win at least three MVPs! ??? #NFLHonors pic.twitter.com/xpQYl8fj7i — NFL (@NFL) February 7, 2021