Megy az adok-kapok McGregor és Habib között, persze (még) csak szóban

Nem csitul a szópárbaj Conor McGregor és Habib Nurmagomedov között, a két ketrecharcos verbális csatája azok után erősödött fel, hogy az ír vasárnap hajnalban kiütéses vereséget szenvedett Dustin Poiriertől az abu-dzabi UFC-gála főmérkőzésén – írja a 24.hu.

A harmadszor visszatérő ír ketrecharcost MMA-karrierje alatt először (T)KO-zták. Három éve Nurmagomedov simán legyőzte, most az ketrecharcos így üzent riválisának a Twitteren: „Ez van akkor, ha lecseréled a csapatodat, otthagyod az edzőpartnereidet, akik bajnokká tettek téged és kölykökkel készülsz, teljesen elrugaszkodott a valóságtól.”

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021