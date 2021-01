Elbúcsúzott az angol válogatott történetének leggólerősebb játékosa

Érdemes felfigyelni arra, hogy a kétezres évek első évtizedének legkiválóbb angol játékosai közül milyen sokan próbálkoznak a menedzseri hivatással. Frank Lampard már sztárklubnál, a Chelsea-nél dolgozik, Steven Geerrardot aligha „menti meg” bármi is attól, hogy a Rangers élén menedzseri pályafutását egy skót bajnoki címmel kezdje, s Wayne Rooney is követi őket.

Tegyük hozzá: nem előzmény nélkül.

„Amikor visszatértem az Egyesült Királyságba, megdöbbentett a Derbynél lévő lehetőség. A stadion, az edzőközpont, a stáb minősége és a fiatal játékosok tudása is nagy hatással volt rám. Bár voltak más megkereséseim is, egyből tudtam, itt a helyem” – mondta nemrégiben. Egyébként 2019-ben játékosként igazolt a hetvenes években két angol bajnoki címet nyerő, de az utóbbi években szerényebb szerepet játszó, most éppen a második vonalban maradásért harcoló „kosokhoz”. Előbb csak játékosként és pályaedzőként segítette a klubot, majd november óta, miután a holland Philip Cocu távozott a csapat éléről, játékos-menedzserként tevékenykedett.

Nem is rosszul: kilenc mérkőzésen három győzelmet ért el, négy döntetlen és két vereség mellett.

Wayne Rooney pályafutása alkalmasint nyitott könyv az angol futballt követők előtt, lassan két évtizede. Noha a korosztályos tornákon már felvillantotta tehetségét – az U17-Eb bronzmeccsén például mesterhármast lőtt a spanyoloknak –, mégis igazából egyetlen gólnak köszönhette a kétezres évek elején a gyors berobbanását. 2002. október 19-én, öt nappal 17. születésnapja előtt a 80. percben csereként állt be az Arsenal ellen, és a meccs utolsó percében 1-1-es állásnál elementáris bombagólt ragasztott David Seaman kapujának jobb felső sarkába! A gól az Arsenal 30 meccses tétmérkőzésen és 22 meccses bajnokin át tartó veretlenségi sorozatának vetett véget.

Az azonnal csodagyereknek kikiáltott Rooney 2003. február 12-én, minden idők legfiatalabb felnőtt válogatottjaként ölthette magára a háromoroszlános mezt. A Macedónia elleni Eb-selejtezőn elért találatával minden idők legfiatalabb válogatott gólszerzőjévé is avanzsált. A 2004-es portugáliai Eb-n aztán befutott: négy gólt szerzett, egy-egy duplát a svájciak és a horvátok ellen. A házigazdák elleni negyeddöntőben megsérült, eltörött a lábközépcsontja, s csak szeptemberben térhetett vissza – már a Man United játékosaként. (Egyébként az Eb-n a torna All Star-csapatába is beválasztották.)

A Vörös Ördögök az átigazolási időszak utolsó pillanataiban szerződtették – akkoriban egy tinédzserért elképesztően soknak számító 27 millió fontért!

Első Man Utd-meccsén mesterhármast lőtt a BL-ben a Fenerbahçénak. 2017-ig játszott a Unitedben, öt bajnoki címe mellé nyert egy-egy FA-kupát, Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, Európa-ligát. A Premier League-ben senki sem szerzett nála több gólt egyetlen klub mezében, de még meglepőbb, hogy a gólpasszok számát tekintve pedig harmadik!

Az angol válogatottban minden idők rekordere a mezőnyjátékosok között a maga 120 szereplésével, s csúcstartó a gólokat tekintve is, szép lassan mindenkit maga mögött hagyott, csak a 30 gól fölé jutottakat emlegetve, Michael Owent, Jimmy Greaveset, Gary Linekert és Bobby Charltont is. Három Eb-n és három vb-n játszott a háromoroszlános mezben, ha akadhat hiányérzete a pályafutásával kapcsolatban, akkor leginkább az lehet, hogy ebből a hat tornából egyetlen döntő sem jött ki.

Miután távozott az Old Traffordról, két idényt az Egyesült Államokban, a DC Unitedben játszott. Utána került a Derbyhez, ahol lezárta a játékos-karrierjét, s immár teljes erejével koncentrálhat az újra, a menedzserire.

„Úgy érzem, hogy az elmúlt hat-nyolc hét jól sikerült és készen állok ”– mondta Rooney a RamsTV-nek, vagyis a Derby County saját csatáronájának, majd így folytatta:

„Készen állok, megpróbálom újra előrevinni a klubot. Az elmúlt hat hónap mindenki számára nehéz volt, nemcsak a játékosok, hanem a stábot és a szurkolókat is ideértve.

Izgatott vagyok, úgy gondolom, hogy jó, ha az edzőpálya játékosai és munkatársai pontosan tudják, kihez kell menniük, ha bármilyen problémájuk van.

Bármely életszakaszban, bármilyen vállalkozásban vállalja valaki a vezető szerepét, természetesen kérdései lesznek, amelyekre választ szeretne kapni. Megvannak a válaszok a klubtól és azok a biztosítékok, amelyekkel elégedett vagyok, és számomra itt az ideje, hogy a jövőre koncentráljak.

Hova akarunk eljutni? Mi a célunk? Mit gondolunk reálisnak? Azt hiszem, mindenekelőtt meg kell határozni, hogy reálisan hol fejezhetjük be a szezont. Ez minden, amit átbeszélek a személyzettel és a játékosokkal is, hogy lássam, milyen ambícióik vannak.

Több győzelmet, több pontot szerezhetünk a táblán, és úgy érzem, hogy jó felé haladunk.”

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell