Nem akármilyen járgányon mentek edzésre az Atlético játékosai – kép, videó

Thomas Lemar, Šime Vrsaljko, Mario Hermoso és Yannick Ferreira Carrasco a nagy madridi hó miatt egy nem éppen mai – kölcsön – Fiat Pandával érkezett minap az Atlético Madrid edzésére.

Due to the snow in Madrid, Atletico players couldn't drive their sports cars to training. So Yannick Carrasco borrowed his neighbour's 1980 Fiat Panda. pic.twitter.com/k0qA69X7KA — Trivial Football (@TrivialFooty) January 11, 2021

Thomas Lemar, Yannick Carrasco, Šime Vrsaljko and Mario Hermoso went to training in a Fiat Panda this week.



Carrasco borrowed it from his neighbour, Jay Cartwright. ? pic.twitter.com/6AwsJAOp7P