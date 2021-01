Märcz Tamás: nüanszok döntöttek

Egy győzelemmel és két vereséggel a hatodik lett a magyar férfi vízilabda-válogatott a világliga európai selejtezőjében.

„Nagyon érdekes torna volt. Rövid volt a felkészülési lehetőségünk, olyan csapatot kellett összeállítani, ami megfelelően erős még a hiányzók ellenére is, hogy fel tudjuk venni a harcot. Azt lehetett látni, hogy akik többet tudtak készülni erre a tornára, azok a döntőbe jutottak. A szinte teljes görög és montenegrói együttes hónapok óta együtt készült, ez meglátszott az állapotukon. Nekünk is több időre lett volna szükségünk” – mondta Märcz Tamás, hozzátéve,

nüanszokon múlott, hogy nem tudta a magyar válogatott több győzelemmel zárni a tornát.

A szövetségi kapitány szerint minimális különbség volt a mérkőzéseken. Egy-két klasszisteljesítmény, momentum vagy védekezésbeli dekontráció döntött.

„Jó, hogy sikerült a horvátokat legyőzni, de volt az olaszok és a szerbek ellen is reális esélyünk volt. Magunkat okolhatjuk, hogy nem tudtuk megnyerni azt a két meccset, hiszen

elég helyzetet dolgoztunk ki, ha azokat belőjük, másként végződnek a találkozók”

– fejtette ki.

Märcz Tamás sok olyan pozitívumot látott, amire nem feltétlenül számított. Ezek között megemlítette, hogy mindkét kapusunk, Nagy Viktor és Vogel Soma is jól védett, azok után, hogy az elmúlt időszakban nem a legjobb formáját mutatta. Ezúttal balkezes nélkül kellett kiállni, és most több olyan pólós odakerült a posztra, aki kevesebb lehetőséget kapott az elmúlt időszakban, így Sedlmayer Tamás, Kovács Gergő vagy Erdélyi Balázs, ilyen szempontból ez érdekes teszt volt.

A szakvezető örült az újonc Vigvári Vendel játékának is, az FTC játékosa három gólt szerzett a horvátok ellen.

„Jól sikerült a bemutatkozása, nem okozott csalódást. Meg tudta érezni, hogy milyen ez a szint. Nem volt lámpalázas, és gólokban is megmutatta magát. A most kimaradó Konarik Ákossal a jövő nagy reménységének számít, és még van több juniorkorú tehetség is, akik most nem voltak a keretben."

Arra a felvetésre, hogy a 19 éves pólósnak mekkora esélye van bekerülni az olimpiai keretbe, Märcz Tamás azt mondta: még erősödnie kell, hogy tovább bent lehessen egy meccsen. Egy nagy tornán pedig 6-8 találkozó is vár a válogatottra, de a fiataloknak is megvan a lehetőségük, fél év alatt nagyot lehet fejlődni.

Arról is beszélt, hogy nem csak a mostani torna tapasztalataiból fog kiindulni, de ez nagy lehetőség volt azoknak, akik játszottak. Debrecenben nem játszotta ki magát senki a keretből, nem volt annyira rossz egyik játékos sem. Ha valaki nagyon rossz teljesítményt nyújtott volna, az már most kiütközött volna az eredményen. Fontos lesz az is, hogy a saját klubban hogyan teljesítenek.

„Februárban lesz egy hosszabb felkészülési időszakunk.

Az első részét magunk között gyakorlással töltjük, aztán négy-öt napot a szerbekkel edzünk, lesz hivatalos meccs is, ami egy újabb jó teszt a jövőre nézve” – mondta a következő programról. Hangsúlyozta, arra kell fókuszálni, hogy olyan állapotban legyen ott mindenki az összetartáson, hogy eredményes lehessen dolgozni és épüljön a válogatott, ami kicsit szétszakadt az utóbbi időszakban. Az egyéni képességfejlesztéssel is külön foglalkoznak majd.

Azt nem sajnálja, hogy a Világliga szuperdöntőben nem szerepelhet az együttes.

„Nem okoz gondot, hogy nem leszünk ott Tbilisziben. Hat nap alatt kell hat meccset lejátszani a sok utazás mellett. A szerb, a horvát és a spanyol válogatott is lemaradt, velük egy erősebb tornát össze tudunk hozni, erről már beszéltünk a kapitányokkal. Profitálni is lehet ebből, nem fogjuk kiégetni a játékosokat, nem kell szétszakítani a csapatot.” Eredmények Döntő: Görögország-Montenegró 12-7 (3-2, 4-1, 4-3, 1-1)



A 3. helyért: Olaszország-Spanyolország 9-8 (2-2, 0-2, 3-1, 4-3) Az 5. helyért: Szerbia-Magyarország 9-7 (2-1, 2-2, 1-2, 4-2)

A 7. helyért: Horvátország-Franciaország 17-5 (4-0, 4-1, 5-2, 4-2)

