Egy álomcsapat, amelybe nem fért be Lionel Messi

Az All Star-csapat névsora kilenc poszton megegyezik a FIFA gáláján kihirdetett csapatéval, amelyet a FIFPro, a világ labdarúgó-szakszervezeteinek szövetsége állított össze, tagjai szavazatai alapján. Ugyanaz a védelem (Trent Alexander-Arnold, Vigil van Dijk, Sergio Ramos és Alphonso Davies), miként a középpályás trió (Joshua Kimmich, Kevin de Bruyne és Thiago Alcantara) is. A csatárhármasból két hely Cristiano Ronaldóé és Robert Lewandowskié lett, ők is szerepeltek a FIFPro tizenegyében.

A különbséget részben a kapusposzt jelenti. A FIFPrónál a liverpooli brazil, Alisson Becker győzött, nem túlzás, meglepetésre. Annál is inkább, mert ugyanazon a gálán egy más szavazóbázis Manuel Neuer választotta 2020 legjobb kapusának. A Bayern München kapusa a L’Équipe-nél is nyert, elismerve valóban kivételes 2020-as teljesítményét.

Le onze 2020 des internautes.



Le onze Monde 2020 de « L'Équipe » : https://t.co/2JaHPDLDIb pic.twitter.com/vZEwvw6ZCL — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021

A névsor meglepetése, hogy a Paris Saint-Germain BL-döntős együtteséből Neymar Junior is bekerült az álomtizenegybe. Senki sem vitathatja Neymar képességeit, de 2020-ban klubtársa, Kylian Mbappé sokkal eredményesebb volt nála, tehát az önmagában meglepetés, hogy ha már akad PSG-csatár az álomtizenegyben, akkor az nem a francia világbajnok. De talán az sem lett volna igazságtalan, ha 38 éves svéd, a Milant némi túlzással egyedül a legjobb olasz csapatok közé visszaemelő Zlatan Ibrahimović kerül be CR7 és Lewandowski mellé.

Akárhogy is, Lionel Messi kimaradt, s ez ritkaság. Alig akadt olyan „álomtizenegy” az elmúlt bő évtizedben, amelybe válogatható lett volna, s nem fért be.

