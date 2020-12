Sportközgazdász: még a télen játékosokat kellene vennie a Ferencvárosnak a BL-summából

Akár már a téli átigazolási időszakban tovább erősítheti keretét a Ferencváros - jelezte az InfoRádiónak Szabados Gábor sportközgazdász, aki a csapat kedden zárult nemzetközi szezonjáról is beszélt.

"A Ferencváros maximálisan elért mindent, amire a lehetőségeiből futja, talán még egy kicsivel többet is. Igazából a Ferencvárosnak az Európa-liga a szintje, ehhez képest tudott a Bajnokok Ligájában játszani, és még pontot is szerzett a Dinamo Kijev ellen hazai pályán, ami éppen eggyel több a realitásnál. És

pusztán azáltal, hogy a Bajnokok Ligájába bejutott, 5 milliárd forintot kapott a klub,

ehhez jönnek még a marketing- és tévés bevételek, amelyeket később oszt el az UEFA" - sorolta Szabados Gábor.

Ami viszont kis marketing- és presztízsveszteséget jelenthet szerinte, az az, hogy a járvány miatt nem lehettek nézők a mérkőzések többségén, legutóbb a Barcelona ellen már nem láthatták a csapatot a helyszínen, illetve a selejtezőket is zárt kapuk mögött rendezhették.

"Nem szerencsés, hogy a szurkolók nem élhették át ezt az utazást, de ezt el kell fogadni" - tette hozzá.

Mivel az FTC masszív előnnyel vezet az NB I-ben, jó esélye lehet, hogy jövőre megint nekivág ennek a feladatnak s vár rá a Magyar Kupa is, de olyan szintű mérkőzések semmiképpen sem, mint amilyeneket most nemzetközi fronton vívhatott meg.

Erre reagálva a sportközgazdász elmondta,

a szakvezetésre vár a nagy feladat, hogy fenntartsa a motivációt a játékosokban.

"Nem hiszem, hogy ezzel probléma lenne" - fogalmazott; szerinte a most átélt élmények fogják arra sarkallni a játékosokat, hogy ebben újra részük lehessen. "Amit az ügyvezetés tehet, hogy megpróbálja a csapatot erősíteni, mint mindegyiket lehet. Az anyagi háttere az erősítéseknek meglesz, hiszen nagyon sok pénzt keresett a Ferencváros, de az ő döntésük, hogy mire fordítják. Ha a játékosállományra fordítják, nagy lesz az előrelépés. Láttuk a Ferencváros és a Fehérvár korábbi csoportkörös szereplései alkalmával is, hogy az a jó, ha már a téli átigazolási szezonban szert tesznek a szükséges labdarúgókra, hogy tavasszal be is építhessék őket a csapatba." Élmények Orosz Pál szerint a Ferencváros méltóképpen képviselte a magyar labdarúgást a Bajnokok Ligája csoportküzdelmei során. Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója az M1-nek azt mondta: hatalmas öröm volt, hogy ilyen nagy klubok ellen játszhatott a csapat. Hozzátette, a keddi zárófordulóban a Dinamo Kijev otthonában elszenvedett 1-0-s vereség miatt lehet csak bennük némi hiányérzet, hiszen még ha papíron az ukránok is voltak esélyesebbek, a zöld-fehérek kifejezetten jól játszottak, megvoltak a lehetőségeik és győzelemmel megszerezhették volna az Európa-liga-szereplést érő harmadik helyet a csoportban.

Orosz Pál megjegyezte, a legnagyobb élmény a Juventus elleni idegenbeli összecsapás volt, melyen vezetett a gárda és a 92. percig döntetlenre állt, amikor Alvaro Morata megszerezte a győzelmet a hazaiaknak.

"Ott elhúztuk a saját orrunk előtt a mézes madzagot, de a végén jött a hidegzuhany. Persze hatalmas élmény volt a Dinamo Kijev elleni hazai döntetlen is, ahol kétgólos hátrányból állt fel a csapat" - tette hozzá.

Orosz Pál ezúttal is megjegyezte, hátterét tekintve a Ferencváros továbbra is egy olyan csapat, amely az Európa-liga csoportkörében lehet érdekelt, ugyanakkor hozzátette, hogy "evés közben jön meg az étvágy".

Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szerint a Ferencvárost azok után, hogy tavaly az Európa-liga, idén pedig a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt, újra komolyan veszik, a következő cél pedig az, hogy ahová most visszakerült, ott meg is ragadjon.

A beszélgetésben szóba került, hogy a BL-szereplés után több játékosnak is akadhat majd kérője az átigazolási szezonban. Ezzel kapcsolatban a sportvezető elmondta, ha olyan ajánlat érkezik, amellyel a futballista és a klub is jól járhat, illetve lehetőség van a minőségi pótlásra, akkor el kell gondolkozni, hiszen a labdarúgás manapság már üzlet is.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd