Az már nagyjából kiderült, kiket nem kaphat a futballválogatott a vb-selejtezőkön

A 2022-es, katari világbajnokság európai selejtező-zónájában. A sorsolást december 7-én, hétfőn, este hat órától tartják Zürichben. Az UEFA tíz csoportot alakít majd ki, öt hatost és öt ötöst. Az a négy válogatott, amelyik bejut a Nemzetek Ligája 2021-es négyes döntőjébe (magyarul: a francia csapat és a további három, amely még az A-osztály csoportjainak élén végez) biztosan ötös csoportba kerül majd, hogy ne kelljen vb-selejtezőt játszaniuk az NL négyes döntőjének októberi játéknapjain.

A benevezett 55 válogatottat kalapokba sorolják, hat tízes és egy ötös kalap alakul ki. Az első öt kalap mindegyikéből egy-egy csapat kerül minden csoportba, illetve kezdésként a hatos csoportokba sorsolnak egy-egy válogatottat a leggyengébb játékerőt képviselő kalapból.

A magyar válogatott a számítások alapján a 3. kalapba kerül majd, annak egyébként a felső felébe tartozik, de ennek nincs jelentősége. A fentiek alapján ez azt jelenti, hogy biztosan kap egy ellenfelet az A-kalapból, amelybe Anglia, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország tartozik majd, tehát

30 százalék az esélye annak, hogy olyan ellenfél jusson a legerősebbek közül, amellyel a magyar csapat Eb-mérkőzést vív júniusban.

(Tehát: akár már márciusban is megmérkőzhet valamelyik Eb-ellenfelével.) Alkalmasint a dánok lennének ebből a tízesből a kívánságellenfelek, de érdemes rögzíteni: bármelyik ellen is bravúr lenne akár csak a pontszerzés is. Nagyon fontos, kit kapunk innen, mert a csoportszakasz végén kizárólag a csoportelső lesz vb-résztvevő „egyenes ágon”.

A második kalapban biztos már a helye Ausztria, Lengyelország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Törökország, Ukrajna, Wales válogatottjának, egyelőre az oroszok tartoznak még ide, de esetleg kiszoríthatja őket a román, az ír, s kevéssé valószínűen a norvég csapat.

Nyilván jó lett volna, ha a magyar válogatott befér a 2. kalapba, de jegyezzük meg, két éve, 2018 decemberében, Dublinban, még a negyedik kalapban szerepelve kapott Eb-ellenfelet. (S került olyan csoportba, amelyből aztán a pótselejtezőknek köszönhetően négy csapat is kijutott a tornára.)

A második kalapban szereplők közül is többnek a játékereje nagyobbnak tűnik a miénknél, de a jelen állás szerint kilenc biztos második kalaposból az osztrákokat Bordeaux-ban, a legutóbbi Eb-n, a walesieket a legutóbbi Eb-selejtezőszériában itthon, a törököket és a szerbeket pedig idén ősszel idegenben legyőztük, utóbbiakkal itthon döntetlent játszottunk. Nagyon rossz a mérlegünk a svájciak és a szlovákok, s a barátságos meccseket is beszámolva a svédek ellen.

A harmadik kalapba kerülő csapatokkal nem kerülhetünk össze: ilyen a cseh, a skót, az izlandi és az északír válogatott, valamint jelen állás szerint a „kalap tetején” a román, az ír és a norvég, az alján pedig a finn és a bosnyák válogatott.

Nagyon fontos lenne, hogy a negyedik kalapból ne kapjunk túl nehéz ellenfelet. Ebben a kalapban alakulhat ki a legnagyobb erőkülönbség a csapatok között, jelen állást figyelembe véve onnan érkezhet a görög, a szlovén vagy az észak-macedón válogatott, de a georgiai és a luxemburgi is. Nagyon nem bánnánk a bolgárokat sem… (Görögország, Szlovénia, Észak-Macedónia, Montenegró, Albánia, Bulgária, Fehéroroszország, Izrael, Georgia, Luxemburg).

Az ötödik kalapbeli csapatok: Ciprus, Örményország, Feröer-szigetek, Azerbajdzsán, Észtország, Koszovó, Kazahsztán, Litvánia, Lettország, Andorra.

Jó lenne ötcsapatos csoportba kerülni, de a „hatodikok” (Moldova, Málta, Liechtenstein, Gibraltár, San Marino) kétségtelenül gyengébbek a magyar válogatottnál.

A csoportokból az első helyezett mehet egyenesen Katarba. A további három helyért a csoportok második helyezettjei, valamint a többiek közül a legjobb NL-helyezést elérő további két csapat játszik. A tizenkét együttesét három négyes „csoportba” sorolják, ezek a csapatok a mostani őszi NL-playoffhoz hasonló rendszerben játszanak.

Európából tizenhárom csapat jut majd ki Katarba.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt