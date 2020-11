Semmit mást nem néztek annyian, mint a magyar-izlandit

Az év legnézettebb válogatott összecsapása lett az M4 Sporton a Magyarország-Izland pótselejtező, amelyen 2-1-es győzelmével a magyar válogatott kiharcolta az Európa-bajnoki szereplés jogát - olvasható az M4sport.hu portálon.

Az MTVA sajtóközleménye szerint több mint 770 ezer néző követte a magyar csapat sorsdöntő mérkőzését ezen a csatornán.

Csütörtök este egy rendkívül kiélezett találkozón Magyarország kijutott a jövő évre halasztott, részben hazai rendezésű Eb-re. Az Izland elleni összecsapás idejében 773 757 néző (élőben, vendégnézőként vagy időeltolásos nézéssel) szurkolt az M4 Sport képernyője előtt. A tévénézők 18 százaléka választotta ezt a találkozót, amellyel a közszolgálati sportcsatorna a mérkőzés ideje alatt nemcsak a tematikus csatornákat, hanem minden hazai országos tévéadót megelőzött. A találkozó súlyát és népszerűségét az is mutatja, hogy 1 358 614-en kapcsolódtak be a közvetítésbe legalább egy percre. Az m4sport.hu és mediaklikk.hu oldalakon is kiemelkedő nézettséget generált a mérkőzés, melyet 84 777-en követtek élőben online.

Székely Dávid az M4 Sport csatornaigazgatója a mérkőzés után bejelentette, hogy a válogatott kijutásáról dokumentumfilm készül.

"Az M4 Sport számára is ez volt az év válogatott mérkőzése és ezt a nézettségi számok is jól tükrözik. Elmondhatatlan boldogság, hogy hazai környezetben léphet pályára a válogatott a jövő évi Európa-bajnokságon. Történelmi feladat elé állít minket az a torna. Az lesz a dolgunk, hogy a magyar labdarúgó-válogatott minden mozzanatát bemutassuk a részben hazai rendezésű kontinensviadalról. Nem titok, hogy egész évben olyan szemmel is forgattunk, hogy ha kijut az együttes az Eb-re, akkor abból egy dokumentumfilm is készülhessen. A válogatott kijutott, az erről szóló filmet pedig az ünnepi időszakban mutatjuk be az M4 Sport csatornán" - mondta.

A válogatott vasárnap és szerdán is pályára lép a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája keretében előbb a pótselejtezőt Skóciával szemben elbukó Szerbiát fogadja, majd a török válogatottal játszik. Mindkét mérkőzést a közszolgálati sportcsatorna közvetíti, és az egyformán 20.45-kor kezdődő találkozók az m4sport.hu oldalon is követhetők lesznek.

