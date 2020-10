Lehetetlen feladatot adott Európa legtekintélyesebb futballmagazinja

ROBERTO BAGGIO: 1967. február 18-án született Caldognóban. Klubjai a Caldogno (1974–1980), a Lanerossi (1980–1985), a Fiorentina (1985–1990), a Juventus (1990–1995), az AC Milan (1995–1997), a Bologna (1997–1998), az Internazionale (1998–2000) és a Brescia (2000–2004) voltak. Kétszeres olasz bajnok (1994–1995, 1995–1996), Olasz Kupa-győztes (1994–1995), UEFA-kupa-győztes (1992–1993). Az olasz válogatottban (1988–2004) 56 mérkőzésen 27 gólt szerzett. Világbajnoki ezüstérmes (1994), vb-bronzérmes (1990), vb-résztvevő (1998).

BOBBY CHARLTON: 1937. október 11-én született Ashingtonban. Az East Northumberland Schoolsból került 1953-ban a Manchester Unitedba, ahonnét húsz évvel később távozott rövid időre, játszott kicsit a Preston North Endben (1974–1975) és a Waterfordban (1975), az ausztrál Newcastle KB Unitedban (1978), Perth Azzurriban (1980) és végül a Blacktown Cityben. A Man Uniteddal angol bajnok (1957, 1965, 1967), FA-kupa-győztes (1963) és BEK-győztes (1968) lett. Az angol válogatottban (1958–1970) 106 meccsen 48 gólt szerzett. Négy világbajnokságon (1958, 1962, 1966, 1970) vett részt, a hazai rendezésű tornán hatszor lépett pályára, három gólt szerzett. Eb-bronzérmes volt 1968-ban.

ALFREDO DI STÉFANO: Buenos Airesben született 1926. július 4-én és 2014. július hetedikén hunyt el Madridban. Kétszeres argentin, háromszoros kolumbiai, nyolcszoros spanyol bajnok. Ötszörös BEK-győztes, Világkupa-győztes. Gólkirály lett az első európai idényében, 1953–1954-ben, aztán 1955-től további négyben. Az argentin válogatottban (1947) hat mérkőzésen hat gólt szerzett, a a kolumbiaiban (1949) négy meccset játszott. Dél-Amerika bajnoka (1947). A spanyol válogatottban (1957–1962) 31/23 volt a mérlege.

ENZO FRANCESCOLI: Montevideóban született 1961. november 12-én. Klubjai a Wanderers (1980–1982), a River Plate (1983–1986), a Racing Paris (1986–1989), az Olympique Marseille (1989–1990), a Cagliari (1990–1993), a Torino (1993–1994) és újra a River Plate (1994–1997) voltak. Ötszörös argentin bajnok (1985–1986, 1994 apertura, 1996 apertura, 1997 clausura, 1997 apertura), francia bajnok (1989–1990), Libertadores-kupa-győztes (1996), a Supercopa Sudamericana győztese (1997). Az uruguayi válogatottban (1982–1997) 73 mérkőzésen 17 gólt szerzett, a Copa América (1983, 1987, 1995) háromszoros győztese.

RUUD GULLIT: 1962. szeptember 1-jén Amszterdamban született. Klubjai az ASV Meerboys (1967–1975), a DWS (1975–1979), a haarlemi HFC (1979–1982), a Feyenorrd (1982–1985), a PSV (1985–1987), az AC Milan (1987–1993, majd rövid ideig 1994-ben újra), a Sampdoria (1993–1995) és a Chelsea FC (1995–1998) voltak. Háromszoros holland bajnok (1983–1984, 1985–1986, 1986–1987), a KNVB Kupa győztese (1983–1984), háromszoros olasz bajnok (1987–1988, 1991–1992, 1992–1993), Olasz Kupa-győztes (1993–1994), kétszeres BEK-győztes (1989, 1990), európai Szuperkupa-győztes (1990), Világkupa-győztes (1990). A holland válogatottban (1981–1994) 66 mérkőzésen 17 gólt szerzett. Európa-bajnok (1988), Eb-elődöntős (1992), vb-résztvevő (1990) volt.

GHEORGHE HAGI: 1965. február 5-én született Săcelében. Klubjai a Farul Constanța (1975–1980), a Luceafărul București (1980–1981), újra a Farul Constanța (1981–1983), a Sportul Studenţesc (1983–1987), a Steaua (1987–1990), a Real Madrid (1990–1992), a Brescia (1992–1994), a Barcelona (1994–1996) és a Galatasaray (1996–2001) voltak. Háromszoros román bajnok (1986–1987, 1987–1988, 1988–1989), kétszeres Román Kupa-győztes (1986–1987, 1988–1989), négyszeres török bajnok (1996–1997, 1997–1998, 1998–1999, 1999–2000), kétszeres Török Kupa-győztes (1998–1999, 1999–2000), UEFA-kupa-győztes (2000), kétszeres UEFA Szuperkupa-győztes (1986, 2000). A román válogatottban (1983–2000) 124 mérkőzésen 35 gólt szerzett, részt vett az 1990-es, az 1994-es és az 1998-as vb-n, valamint az 1984-es, az 1996-os és a 2000-es Eb-n.

ANDRÉS INIESTA Luján: 1984. május 11-én született Fuentealbillában. Klubjai az Albacete (1994–1996), az FC Barcelona (1996–2018) és a Vissel Kobe (2018–2020) voltak. Kilencszeres spanyol bajnok (2004–2005, 2005–2006, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2012–2013, 2014–2015, 2015–2016, 2017–2018), a Király-kupa hatszoros győztese (2008–2009, 2011–2012, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018), a Császár Kupa győztese (2019), négyszeres BL-győztes (2006, 2009, 2011, 2015), háromszoros UEFA Szuperkupa-győztes (2009, 2011, 2015), háromszoros klubvilágbajnok (2009, 2011, 2015). A spanyol válogatottban (2006–2018) 131 mérkőzésen 13 gólt szerzett. Világ- (2010) és kétszeres Európa-bajnok (2008, 2012), részt vett további három vb-n (2006, 2014, 2018) és a 2016-os Eb-n.

RAYMOND KOPA: 1931, október 13-án született Nœux-les-Mines-ben. Klubjai az US Nœux-les-Mines (1941–1949), az Angers (1949–1951), a Reims (1951–1956), a Real Madrid (1956–1959) és a Reims ((1959–1967) voltak. Négyszeres francia bajnok (1952–1953, 1954–1955, 1959–1960, 1961–1962), kétszeres spanyol bajnok (1956–1957, 1957–1958), kétszeres Latin Kupa-győztes (1953, 1957), háromszoros BEK-győztes (1957, 1958, 1959). A francia válogatottban (1952–1962) 45 mérkőzésen 18 gólt szerzett, vb-bronzérmes (1958). Angers-ben hunyt el, 2017. március 3-án.

KUBALA LÁSZLÓ: Budapesten született 1927. június 10-én, Barcelonában hunyt el, 2002. május 17-én. Klubjai a Ganz TE (1938–44), a Ferencváros (1945–46), az SK Bratislava (1946–48), a Vasas (1948–49), a Pro Patria (1949, hivatalos mérkőzésen nem játszott), az FC Barcelona (1951–61), az RCD Español (1963–64), az FC Zürich (játékos-edző, 1965–67), és a Toronto Falcons (játékos-edző, 1967) voltak. Négyszeres spanyol bajnok (1952, 1953, 1959, 1960), ötszörös Spanyol Kupa-győztes (1951, 1952, 1953, 1957, 1959), BEK-döntős (1961), kétszeres VVK-győztes (1958, 1960), Latin Kupa-győztes (1952), a Copa Eva Duarte győztese (1952, 1953), kétszeres Európa-válogatott (1953, 1965). Válogatottsága: csehszlovák 6/4 (1946. október 27.–1947. december 14.), magyar 3/0 (1948. május 23.–1948. november 7.), spanyol 19/11 (1953. július 5.–1961. április 2.).

DIEGO ARMANDO MARADONA: 1960. október 30-án született a Lanúshoz tartozó Villa Fioritóban. Klubjai: Los Cebollitas (1969–1974), Argentinos Juniors (1974–1981), Boca Juniors (1981–1982), FC Barcelona (1982–1984), SSC Napoli (1984–1991), Sevilla FC (1992 október–1993), Newell’s Old Boys (1993), Boca Juniors (1995–1997). Legnagyobb klubsikerei: argentin bajnok (1981 Metropolitano), Spanyol Kupa-győztes (1983), spanyol Ligakupa-győztes (1983), spanyol Szuperkupa-győztes (1983), olasz bajnok (1987, 1990), Olasz Kupa-győztes (1987), UEFA-kupa-győztes (1989), olasz Szuperkupa-győztes (1991). Az argentin válogatottban (1977–1994) 91 mérkőzésen 34 gólt szerzett. Világbajnok (1986), vb-ezüstérmes (1990), az Artemio Franchi Kupa győztese (1993), ifjúsági világbajnok (1979). Egyéni sikerei: argentin gólkirály (1978 Metropolitano, 1979 Metropolitano, 1979 Nacional, 1980 Metropolitano,1980 Nacional), olasz gólkirály (1988). Dél-Amerika legjobb játékosa (1979, 1980, 1986, 1989, 1990), minden idők legjobb argentin játékosa az AFA választása alapján (1993), a világbajnokság legjobb játékosa (1986), az Évszázad legjobb játékosa a FIFA internetes szavazása alapján (2000).

SANDRO MAZZOLA: A nagy Valentino Mazzola elsőszülött fia 1942. november 8-án Torinóban jött a világra. 1960 és 1977 között szerepelt az Inter első csapatában, négyszeres bajnok (1963, 1965, 1966, 1971), kétszeres BEK-győztes (1964, 1965) és kétszeres Világkupa-győztes (1964, 1965). A Serie A gólkirályaként ünnepelték 1965-ben. Az olasz válogatottban (1963–1974) 70 mérkőzésen 22 gólt szerzett. Európa-bajnoki címet nyert 1968-ban, vb-ezüstérmes 1970-ben, szerepelt az 1966-os és az 1974-es tornán is.

PELÉ: Édson Arantes do Nascimento 1940. október 23-án született Três Coraçõesben, Minas Gerais államban. A Bauruból (1952–1956) került a Santosba, amellyel 1974-ig 1114 mérkőzésen 1091 gólt szerzett. Tízszer nyerte meg a paulista állami bajnoki címet, ötször a Taça Brasilt, négyszer a Rio–São Paulo-tornát, kétszer-kétszer a Libertadores Kupát és a Világkupát, s egyszer a Torneio Roberto Gomes Pedrosát. Tizenegyszer volt São Paulo állam bajnokságának gólkirálya. A Santosból visszavonulva az Egyesült Államokban újrakezdte, 1975 és 1977 között a New York-i Cosmos játékosa volt. A futballtörténelem egyetlen háromszoros világbajnoka. Négy világbajnokságon vett részt, 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben világbajnok lett, 1966-ban megsérült az első mérkőzésen. (Chilében is lerúgták, ott sem játszhatott a második csoportmeccs után.) A brazil válogatottban (1957–1971) 92 mérkőzésen 77 gólt szerzett.

MICHEL PLATINI: 1955. június 21-én született Jœufben. Klubjai az AS Jœuf (1966–1972), a Nancy Lorraine (1972–1979), az AS Saint-Étienne (1979–1982) és a Juventus (1982–1987) voltak. Francia bajnok (1981), a Francia Kupa győztese (1978), kétszeres olasz bajnok (1984, 1986), az Olasz Kupa győztese (1983), BEK-győztes (1985), BEK-döntős (1983), KEK-győztes (1984), európai Szuperkupa-győztes (1984), Világkupa-győztes (1985). Az Év játékosa Franciaországban (1976, 1977), háromszoros aranylabdás (1983, 1984, 1985), a XX. század legjobb francia játékosa. Az 1984-es Eb legjobb játékosa és gólkirálya. A francia válogatottban (1976–1987) 72 mérkőzésen 41 gólt szerzett. Európa-bajnok (1984), vb-harmadik (1986), vb-negyedik (1982), részt vett az 1978-as vb-n is. Az Artemio Franchi Kupa győztese (1985).

PUSKÁS FERENC: Zuglóban született 1927. április 1-én, Budapesten hunyt el 2006. november 17-én. Klubjai a Kispest FC (Kispesti AC, Bp. Honvéd 1937–57) és a Real Madrid (1958–66) voltak. Ötszörös magyar bajnok (1950, 1950 ősz, 1952, 1954, 1955), ötszörös spanyol bajnok (1961, 1962, 1963, 1964, 1965), Spanyol Kupa-győztes (1962), háromszoros BEK-győztes (1959, 1960, 1966), kétszeres BEK-döntős (1962, 1964), Világkupa-győztes (1961), vb-ezüstérmes (1954), vb-résztvevő (1962), Európa Kupa-győztes (1953), olimpiai bajnok (1952), Balkán Kupa-győztes (1947), négyszeres magyar gólkirály (1948, 1950, 1950 ősz, 1953), négyszeres spanyol gólkirály (1960, 1961, 1963, 1964) ), világválogatott (1963), Európa-válogatott (1965). A magyar válogatottban (1945. augusztus 20.–1956. október 14.) 85 mérkőzésen 84 gólt szerzett, a spanyolban (1961. november 12.–1962. június 6.).négy mérkőzésen játszott.

GIANNI RIVERA: 1943. augusztus 18-án született Alessandriában. A helyi klub játékosa volt (1959–1960), mielőtt a Milanhoz került. A piros-feketékkel tizenkilenc idény alatt 658 hivatalos mérkőzésen 164 gólt szerzett. Bajnok (1962, 1968, 1979), Olasz Kupa-győztes (1967, 1972, 1973, 1977), BEK-győztes (1963, 1969), KEK-győztes (1968, 1973), KEK-döntős (1974), Világkupa-győztes (1969) volt. Az olasz válogatottban (1962–1974) 60 mérkőzésen 14 gólt szerzett. Négy világbajnokságon vett részt, 1970-ben ezüstérmet szerzett. 1968-ban Európa-bajnok lett. 1963-ban Európa második legjobb játékosának, 1969-ben aranylabdásnak választották.

JUAN ALBERTO SCHIAFFINO: 1925. július 28-án Montevideóban született. Tizenhat éves korától a Peñarol játékosa volt 1954-ig, Olaszországba szerződéséig. Négyszer diadalmaskodott hazája bajnokságában. 1960-ig játszott a Milanban, majd 1962-ig az AS Romában. A piros-feketékkel három scudettót nyert, BEK-döntőt játszott. Az 1950-es vébén négy mérkőzésen öt gólt, 1954-ben öt mérkőzésen két gólt szerzett. A Celestében (1945–1954) 23 mérkőzésen tizenegy gólt lőtt, a Squadra Azzurrában (1954–1958) négy találkozón játszott. 2002. november 13-án Montevideóban hunyt el.

SÓCRATES (Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira): 1954. február 19-én született Belémben. Klubjai a Botafogo-SP (1973–1978), a Corinthians (1978–1984), a Fiorentina (1984–1985), a Flamengo (1986–1987), a Santos (1988–1989), a Botafogo-SP (1989), majd a Garforth Town (2004) voltak. São Paulo állam háromszoros bajnoka (1979, 1982, 1983), Rio állam bajnoka (1986). A brazil válogatottban (1979–1986) 60 mérkőzésen 22 gólt szerzett.

FRANCESCO TOTTI: 1976. szeptember 27-én Rómában született. Klubjai a Fortitudo Luditor (1983–1984), a Smit Trastevere (1984–1986), a Lodigiani (1986–1989) és az AS Roma (1989–2017) voltak. Olasz bajnok (2000–2001), kétszeres Olasz Kupa-győztes (2006–2007, 2007–2008). Az olasz válogatottban (1998–2006) 58 mérkőzésen 9 gólt szerzett, világbajnok (2006), vb-résztvevő (2002), Eb-ezüstérmes (2000), Eb-szereplő (2004).

ZICO: Arthur Antunes Coimbra 1953. március 3-án született Rio de Janeiróban. Brazíliában csak a Flamengóban játszott (1967–1983, 1985–1989), az első csapatban 1971-ben debütált. Négyszeres brazil bajnok (1980,1982, 1983, 1987 Copa União), Rio állam hétszeres bajnoka (1972, 1974, 1978, 1979 különleges, 1979, 1981, 1986), Libertadores Kupa-győztes (1981), Világkupa-győztes (1981). 1983 és 1985 között az olasz Udinese tagja volt, majd 1991-től 1994-ig a japán Kashima Antlersben népszerűsítette a futballt. A brazil válogatottban (1976–1989) 71 mérkőzésen 48 gólt szerzett. Részt vett az 1978-as, az 1982-es és az 1986-os világbajnokságon.

ZINÉDINE Yazid ZIDANE: 1972. június 23-án született Marseille-ben. Klubjai az AS Foresta (1981–1982), az US Saint-Henri (1982–1983), az SO Septemes-les-Vallons (1983–1986), a Cannes (1989–1992), a Girondins Bordeaux (1992–1996), a Juventus FC (1996–2001) és a Real Madrid (2001–2006) voltak. Kétszeres olasz bajnok (1996–1997, 1997–1998), spanyol bajnok (2002–2003), BL-győztes (2002), kétszeres BL-döntős (1997, 1998), UEFA-kupa-döntős (1996), kétszeres európai Szuperkupa-győztes (1996, 2002), kétszeres Intertotó-kupa-győztes (1995, 1999), kétszeres Világkupa-győztes (1996, 2002). A francia válogatottban (1994–2006) 108 mérkőzésen 31 gólt szerzett. Világ- (1998) és Európa-bajnok (2000), vb-ezüstérmes (2006), részt vett a 2002-es vb-n és az 1996-os és a 2004-es Eb-n is.

