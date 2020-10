Magyar a világ legjobb védekező középpályásai között

BOZSIK JÓZSEF: Kispesten született, 1925. november 28-én, Budapesten hunyt el, 1978. május 31-én. Klubja a Kispesti AC, illetve a névváltozás után a Bp. Honvéd (1938–1962) volt. Ötszörös bajnok (1950, 1950 ősz, 1952, 1954, 1955), vb-ezüstérmes (1954), vb-résztvevő (1958), olimpiai bajnok (1952), Európa Kupa-győztes (1953), a Balkán Kupa-győztese (1947). A magyar válogatottban (1947. augusztus 17.–1962. április 18.) 101 mérkőzésen 11 gólt szerzett.

SERGIO BUSQUETS Burgos: 1988. július 16-án született Sabadellben. Ifjúkori klubjai a Badia (1995–1996), a Barberà Andalucía (1996–1999), a Lleida (1999–2003) és a Jàbac Terrassa (2003–2005) voltak. 2005 óta az FC Barcelona tagja. Nyolcszoros spanyol bajnok (2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2012–2013, 2014–2015, 2015–2016, 2017–2018, 2018–2019), hatszoros Király Kupa-győztes (2008–2009, 2011–2012, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018), háromszoros Bajnokok Ligája-győztes (2009, 2011, 2015), háromszoros UEFA Szuperkupa-győztes (2009, 2011, 2015), háromszoros klubvilágbajnok (2009, 2011, 2015). A spanyol válogatottban 2009 óta 116 mérkőzésen 2 gólt szerzett. Világ- (2010) és Európa-bajnok (2012), részt vett további két vb-n (2014, 2018) és a 2016-os Eb-n.

DIDI (Valdir Pereira): Campos dos Goytacazesben született 1928. október 8-án. Három világbajnokságon vett részt, az 1954-esen, valamint a megnyert 1958-as és 1962-es tornán. Svédországban, ahol 6 mérkőzésen 1 gólt szerzett, a vébé legjobb játékosaként ünnepelték. Pályafutása során tizenötször váltott klubot, a Fluminense, a Botafogo, a Real Madrid és a Valencia tagja is volt. 2001. május 12-én Rio de Janeiróban hunyt el.

PAULO ROBERTO FALCÃO: 1953. október 16-án születettt a brazíliai Abelardo Luzban. Klubjai az Internacional-PA (1973–1980), az AS Roma (1980–1985) és a São Paulo FC (1985–1986) voltak. Háromszoros brazil bajnok (1975, 1976, 1979), Rio Grande do Sul állam ötszörös bajnoka (1973–1976, 1978), olasz bajnok (1982–1983), az Olasz Kupa háromszoros győztese (1981, 1982, 1984), São Paulo állam bajnoka (1985). A brazil válogatottban (1976–1986) 34 mérkőzésen hét gólt szerzett. Részt vett az 1982-es és az 1986-os világbajnokságon.

STEVEN GERRARD: 1980. május 30-án született Whistonban. Klubjai a Liverpool FC (1989–2015) és az LA Galaxy (2015–2016) voltak. Kétszeres angol FA-kupa-győztes (2000–2001, 2005–2006), háromszoros angol Ligakupa-győztes (2000–2001, 2002–2003, 2011–2012), a Bajnokok Ligája győztese (2005), UEFA-kupa-győztes (2001), az UEFA Szuperkupa győztese (2001). Az angol válogatottban (2000–2014) 114 mérkőzésen 21 gólt szerzett. Részt vett a 2000-es, a 2004-es és a 2012-es Eb-n, valamint a 2006-os, a 2010-es és a 2014-es vb-n.

GÉRSON (Gérson de Oliveira Nunes): Niteróiban született 1941. január 11-én. Három idény kivételével, amelyet a São Paulo FC-ben töltött (1969–1972), csak riói klubokban szerepelt, előbb a Canto do Rióban (1958-ban), majd a Flamengóban (1959–1963), aztán a Botafogóban (1963–1969), végül pedig a Fluminensében (1972–1974). Négyszer nyerte meg Rio állam bajnokságát (1963, 1967, 1968, 1973), háromszor a Rio–São Paulo-tornát (1961, 1964, 1966), egyszer a Taça Brasilt (1968). São Paulo állam bajnoka lett 1970-ben és 1971-ben. A brazil válogatottban (1961–1972) 70 hivatalos mérkőzésen 14 gólt szerzett, a mexikói Mundial előtt részt vett az 1966-os világbajnokságon is.

PEP GUARDIOLA: Josep Guardiola Sala 1971. január 18-án Santpedorban született. 1984 és 2001 között a Barcelona, 2001–2002-ben a Brescia, 2002–2003-ban az AS Roma, 2003-ban ismét a Brescia, végül 2003–2005-ben a katari al-Ahli, 2005–2006-ban a mexikói Dorados tagja volt. Hatszoros spanyol bajnok (1990–1991, 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994, 1997–1998, 1998–1999), a spanyol Király Kupa kétszeres győztese (1996–1997, 1997–1998), BEK-győztes (1992), KEK-győztes (1997), kétszeres európai Szuperkupa-győztes (1992, 1997). A spanyol válogatottban (1992–2001) 47 mérkőzésen 5 gólt szerzett. Részt vett az 1994-es világbajnokságon és a 2000-es Európa-bajnokságon, olimpiai aranyérmet szerzett 1992-ben.

JOSEP MASOPUST: 1931. február 9-én született Střimicében. Klubjai a Most (1949–1950), a Teplice (1950–1952), az az ATK, ÚDA, később Dukla Praha (1952–1968) és a Molenbeek (1968–1970) voltak. Nyolcszoros csehszlovák bajnok (1953, 1956, 1957–1958, 1960–1961, 1961–1962, 1962–1963, 1963–1964, 1965–1966), háromszoros Csehszlovák Kupa-győztes (1960–1961, 1964–1965, 1965–1966). A csehszlovák válogatottban (1954–1966) 63 mérkőzésen tíz gólt szerzett. Vb-ezüstérmes (1962), Eb-bronzérmes (1960). 2015. június 29-én hunyt el, Prágában.

LOTHAR MATTHÄUS: A sokoldalú csapatkapitány, aki a Mondialén még leginkább támadó középpályásként szerepelt, 1961. március 21-én született Erlangenben. Klubjai az 1. FC Herzogenaurach (1971–1979), a Borussia Mönchengladbach (1979–1984), a Bayern München (1984–1988), az Internazionale (1988–1992), ismét a Bayern München (1992–2000), a MetroStars (2000), majd egy mérkőzés erejéig újra az 1. FC Herzogenaurach (2018) voltak. Hétszeres (nyugat)német bajnok (1984–1985, 1985–1986, 1986–1987, 1993–1994, 1996–1997, 1998–1999, 1999–2000), háromszoros DFB-kupa-győztes (1985–1986, 1997–1998, 1999–2000), olasz bajnok (1988–1989), az UEFA-kupa kétszeres győztese (1991, 1996). A (nyugat)német válogatottban (1980–2000) 150 mérkőzésen 23 gólt szerzett, világbajnok 1990-ben, vb-ezüstérmes 1982-ben és 1986-ban. Európa-bajnok 1980-ban. Eb-elődöntős (1988), részt vett az 1984-as kontinens-, majd a tíz évvel későbbi világbajnokságon is.

JOHAN NEESKENS: 1951. szeptember 15-én született Heemstedében, az ottani RCH-tól igazolta át az Ajax 1970-ben. A piros-fehéreknél 1970. augusztus 23-án játszotta az első, 1974. május 12-én az utolsó meccsét. Háromszoros BEK-győztes, kétszeres európai Szuperkupa-győztes, egyszeres Világkupa-győztes lett, kétszer volt bajnok és Holland Kupa-győztes is. 410 mérkőzésen 171 gólt lőtt, minden sorozatot beszámítva. Távozása után a Barcelona (1974–1979) és a New York Cosmos (1979–1984) mezét viselte, majd levezetésként még a Groningen (1984–1985), a South Florida Sun (1985), a teremligában szereplő Kansas City Comets (1985–1986), aztán Svájcban a Löwenbrau (1986–1987), a Baar (1987–1990) és a Zug (1990–1991) tagja is volt. A katalánokkal Spanyol Kupa-győztes és KEK-győztes, a Cosmosszal kétszer az NASL bajnoka lett. A holland válogatottban (1970–1981) 49 találkozón 17 gólt szerzett, ezüstérmes lett az 1974-es és az 1978-as vb-n, bronzérmes az 1976-os Eb-n.

ANDREA PIRLO: 1979. május 19-én született Fleróban. Klubjai a Brescia (1992–1998), az Internazionale (1998–2001), közben kölcsönjátékosként a Reggina (1999–2000) és a Brescia (2001) voltak. 2001 és 2011 között az AC Milan, 2011 és 2015 között a Juventus, végül 2015 és 2017 között a New York City tagja volt. Hatszoros olasz bajnok (2003–2004, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015), az Olasz Kupa kétszeres győztese (2002–2003, 2014–2015), kétszeres Bajnokok Ligája-győztes (2003, 2007), kétszeres Európai Szuperkupa-győztes (2003, 2007), klubvilágbajnok (2007). Az olasz válogatottban (2002–2015) 116 mérkőzésen 13 gólt szerzett. Világbajnok (2006), vb-résztvevő (2010, 2014), Eb-ezüstérmes (2012), Eb-résztvevő (2004, 2008), olimpiai bronzérmes (2004)

FERNANDO REDONDO: Az argentin középpályás 1969. június 6-án született Androguéban. Első klubja a Talleres RE, volt, majd 1979 és 1990 között az Argentinos Juniorst erősítette. Európában előbb a Tenerifében (1990–1994), utóbb a Real Madridban (1994–2000) és az AC Milanban (2000–2004) játszott. Kétszeres spanyol bajnok (1994–1995, 1996–1997), olasz bajnok (2003–2004), Olasz Kupa-győztes (2002–2003), háromszoros Bajnokok Ligája-győztes (1998, 2000, 2003). Az argentin válogatottban (1992–1999) 29 mérkőzésen 1 gólt szerzett, a Copa América győztese (1993), a Fahd Király-kupa győztese (1992), részt vett az 1994-es világbajnokságon.

FRANK RIJKAARD: 1962. szeptember 30-án Amszterdamban született. Az AFC Ajax nevelése volt (1980–1987), majd a Sporting CP megvette, de azonnal kölcsönadta a Real Zaragozának (1987–1988). Az AC Milanban (1988–1993) érte el legnagyobb nemzetközi sikereit, végül az Ajaxban zárta le pályafutását. Ötszörös holland bajnok (1981–1982, 1982–1983, 1984–1985, 1993–1994, 1994–1995), a KNVB kupájának háromszoros győztese (1982–1983, 1985–1986, 1986–1987), olasz bajnok (1991–1992, 1992–1993), háromszoros BEK/BL-győztes (1989, 1990, 1995), KEK-győztes (1987), európai Szuperkupa-győztes (1989, 1990, 1993), Világkupa-győztes (1989, 1990). A holland válogatottban (1981–1994) 73 mérkőzésen tíz gólt szerzett. Európa-bajnok (1988), Eb-elődöntős (1992), vb-résztvevő (1990) volt.

BERND SCHUSTER: 1959. december 22-én Augsburgban született. Első két klubja az SV Hammerschmiede (1971–1976) és az FC Augsburg (1976–1978) volt. 1978 és 1980 között az 1. FC Köln tagja volt, majd Spanyolországban (Barcelona 1980–1988, Real Madrid 1988–1990, Atlético Madrid 1990–1993) játszott. Később a Bayer Leverkusen (1993–1996), végül a mexikói „pumák”, az UNAM játékosa volt (1996–1997). Spanyol bajnok (1985, 1989, 1990), hatszoros spanyol Király-kupa-győztes (1981, 1983, 1988, 1989, 1991, 1992), Ligakupa-győztes (1983), KEK-győztes (1982). A nyugatnémet válogatottban (1979–1984) 21 mérkőzésen négy gólt ért el. Európa-bajnok (1980).

CLARENCE SEEDORF: 1976. április 1-jén Suriname-on, Paramaribóban született Klubjai az AS’80 és a Real Almere-ben, majd az Ajax akadémiájára került. Tizenhat évesen mutatkozott be a felnőtt csapatban, amelyben kupagyőztes (1992–1993), kétszeres bajnok (1993–1994, 1994–1995) Bajnokok Ligája-győztes (1995) lett. 1995–1996-ban a Sampdoria, 1996 és 1999 a Real Madrid (1996–1997-ben bajnok, egy évvel később Bajnokok Ligája- és Világkupa-győztes), 1999-tól 2002-ig az Internazionale, 2002-től 2012-ig az AC Milan (2003–2004-ben és 2010–2011-ben bajnok, 2002–2003-ban Olasz Kupa-győztes, 2003-ban és 2007-ben Bajnokok Ligája-győztes, 2003-ban és 2007-ben európai Szuperkupa-győztes, 2007-ben Világkupa-győztes) sztárja volt. Pályafutása utolsó két szezonjában (2012–2014) a riói Botafogót erősítette. Brazil klubjával 2013-ban megnyerte Rio állam bajnokságát. A holland válogatottban (1994–2008) 87 mérkőzésen 11 gólt szerzett. Játszott az 1996-os, a 2000-es és a 2004-es Európa-bajnokságon, valamint az 1998-as világbajnokságon.

LUÍS SUÁREZ Miramontes: 1935. május 2-án született La Coruñában. A Perseverancia, a Fabril (1949–1953), a Deportivo (1953–1954), az España Industrial (1954–1955), a Barcelona (1955–1961), az Internazionale (1961–1970) és Sampdoria (1970–1973) játékosa volt. Kétszeres spanyol, háromszoros olasz bajnok, kétszeres országos kupagyőztes hazájában, kétszeres VVK-győztes, kétszeres BEK-győztes, Világkupa-győztes. A spanyol válogatottban (1957–1972) 32 mérkőzésen 14 gólt szerzett. 1964 kontinensbajnoka.

MARCO TARDELLI: 1954. szeptember 24-én Caregginében született. A pisai San Martino (1970–1972), majd a Pisa (1972–1974), a Como (1974–1975), a Juventus (1975–1985), az Internazionale (1985–1987) és a svájci Sankt-Gallen (1987–1988) középpályása volt. Ötszörös bajnok (1977, 1978, 1981, 1982, 1984), kétszeres Olasz Kupa-győztes (1979, 1983), BEK-győztes (1985), KEK-győztes (1984), UEFA-kupa-győztes (1977), európai Szuperkupa-győztes (1984), BEK-döntős (1983) volt. Az olasz válogatottban (1976–1985) 81 mérkőzésen 6 gólt szerzett. Világbajnok (1982), vb-negyedik (1978), Eb-negyedik (1980).

Amadou JEAN TIGANA: 1955. június 23-án született Bamakóban. Klubjai az ASPTT Marseille (1965–1972), az SO Les Caillols (1972–1974), a Cassis (1974–1975), a Toulon (1975–1978), az Olympique Lyon (1978–1981), a Girondins de Bordeaux (1981–1989) és az Olympique Marseille (1989–1991) voltak. Ötszörös francia bajnok (1984, 1985, 1987, 1990, 1991), kétszeres Francia Kupa-győztes (1986, 1987), BEK-döntős (1991). Az Év játékosa Franciaországban (1984), az Aranylabda-szavazás második helyezettje (1984). A francia válogatottban (1980–1988) 52 mérkőzésen 1 gólt szerzett. Európa-bajnok (1984), vb-harmadik (1986), vb-negyedik (1982).

XABI ALONSO Olano: 1981. november 25-én született a spanyolországi Tolosában. Klubjai az Antiguoko (1990–1999), a Real Sociedad (1999–2004), közben kölcsönjátékosként az Eibar (2000–2001), a Liverpool FC (2004–2009), a Real Madrid (2009–2014) és a Bayern München (2014–2017) voltak. Angol FA-kupa-győztes (2005–2006), spanyol bajnok (2011–2012), a spanyol Király Kupa kétszeres győztese (2010–2011, 2013–2014), háromszoros német bajnok (2014–2015, 2015–2016, 2016–2017), a német DFB-kupa győztese (2015–2016), a Bajnokok Ligája kétszeres győztese (2005, 2014). A spanyol válogatottban (2003–2014) 114 mérkőzésen 16 gólt szerzett. Világbajnok (2010), kétszeres Európa-bajnok (2008, 2012), részt vett a 2004-es Eb-n és a 2006-os és a 2014-es vb-n.

XAVI (Xavier Hernandez Creus): 1980. január 25-én született Terrassában. Klubjai az FC Barcelona (1991–2015) és a katari al-Szadd (2015–2019) voltak. Nyolcszoros spanyol bajnok (1998–1999, 2004–2005, 2005–2006, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2012–2013, 2014–2015), a Király-kupa háromszoros győztese (2008–2009, 2011–2012, 2014–2015), katari bajnok (2018–2019), a Katari Emir Kupa győztese (2017), a katari Kupa győztese (2017), négyszeres BL-győztes (2006, 2009, 2011, 2015), háromszoros UEFA Szuperkupa-győztes (2009, 2011), kétszeres klubvilágbajnok (2009, 2011). A spanyol válogatottban (2000–2014) 133 mérkőzésen 13 gólt szerzett. Világbajnok (2010), vb-résztvevő (2002, 2006, 2014), kétszeres Európa-bajnok (2008, 2012), Eb-résztvevő (2004), olimpiai ezüstérmes (2000).