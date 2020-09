Meccs közben kapta el a hasmenés, Mourinho rohant a Tottenham sztárja után

José Mourinho sok játékost üldözött már menedzseri karrierje során – de biztosan még egyszer sem azon okból, mint kedden, amikor Eric Dier után száguldott.

A Ligakupában (hivatalosan: Carabao Kupában) játszott Tottenham Hotspur–Chelsea mérkőzés 77. percében, amikor csapata még egygólos hátrányban volt, Eric Dier hirtelen lerohant a pályáról, s a játékoskijárón keresztül befutott az öltözőbe. A tévéfelvételek mutatták, hogy másodpercekkel később José Mourinho utánairamodik.

Never forget that #thfc defender Eric Dier left the pitch in a London derby to go toilet and was ????? named the Man of the Match for his performance. pic.twitter.com/Z1EJq0CHI2 — Hotspur Related (@HotspurRelated) September 30, 2020