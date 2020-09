Meglepetésre a BVSC játszhat a Magyar Kupában a legjobb négy között

A Magyar Vízilabda Szövetség korábbi döntésének megfelelően a kupa záró mérkőzéseit szeptember 26-27-én mindenképp meg kell tartani, ami miatt lehetővé tették, hogy ilyen esetben a korábbi 5. és 6. helyen álló csapatok előreléphetnek. Az ötödik a Honvéd volt, de ők hasonló okok miatt nem vállalhatták a szereplést, így a hatodik helyezett BVSC játszhat negyedikként a Magyar Kupa befejezésében és szombaton elődöntőzhet - ismertette a kialakult helyzetet az InfoRádióban Gáll Péter, a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára.

Szeptember 26-án elődöntőket rendeznek, 27-én pedig a bronzmérkőzést és a döntőt játsszák, és mindkét nap lesznek Masters-mérkőzések is.

Gáll Péter bizakodó az időjárás alakulásával kapcsolatban, még szombatra írnak egy kis esőt, vasárnapra már száraz idő várható, ezért nem tervezik, hogy fedett helyre viszik a mérkőzéseket.

Az UVSE-Pécs szerdai zárt kapus mérkőzése kapcsán elmondta: a mostani meccsek nyitottak, a jegyértékesítés folyamatosan zajlik, a maradék belépőket a helyszínen lehet megvenni. A szabadtéri megrendezés a koronavírus-járvány egészségügyi kockázatainak csökkentése miatt is fontos - tette hozzá. A belépéssel kapcsolatos ajánlásokat a vlv.hu holnapon lehet megtalálni, a bejáratoknál testhőmérsékeletet mérnek majd és a maszk használatára is felhívják a látogatók figyelmét. A szerdai dupla meccsről Ahogy arról az Infostart is beszámolt, egymás után két meccset játszott egymással a vízilabda OB I két meglepetéscsapata, az UVSE és a Pécs. Arról, hogy a duplázás hogyan jöhetett létre, Gáll Péter azt mondta: a Magyar Kupa végének "kőbe vésése" miatt a helyosztókat szeptember 26-ig le kell játszani. A bajnoki mérkőzések ezzel párhuzamosan zajlanak, és költségtakarékossági okokból döntöttek úgy a csapatok, hogy a két meccsre egy helyszínen, egymás utáni időben kerüljön sor, a szövetség versenyszabályzata pedig lehetőséget ad arra, hogy egy játékos egy nap két mérkőzésen játsszon.

