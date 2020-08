Súlyos koronavírus-veszélyben a magyar futballválogatott tagjai

A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában Törökországban lép pályára, és az országban a járvány edig 6121 halálos áldozatot követelt, jelenleg csaknem 15 ezer az aktív eset.Ezért különleges óvintézkedéseket vezetett be a válogatott vezetése.

A Blikknek a válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő azt mondta, a vasárnap kezdődő összetartásra már friss teszteredménnyel kell érkezniük a kerettagoknak, és átesnek majd egy újabb teszten is, ahogy a hét folyamán a szakmai stáb tagjait is megvizsgálják. Törökországban pedig a játékosok és a stábtagok csak a szállás és a pálya között mozoghatnak, a szállodában is el lesznek zárva a külvilágtól – követve az európai szövetség és az illetékes hatóságok előírásait.

A török szabályozás alapján a játékosoknak az országba belépve a reptéren csak az előírt egészségügyi vizsgálaton kell átesniük. Törökország a piros színnel besoroltak között van, azaz a játékosok két negatív teszteredménnyel tudnak majd úgy hazatérni, hogy ne kelljen hatósági karanténba vonulniuk. Három nappal később, 6-án ugyanis a Puskás Arénában az oroszok ellen folytatja szereplését a csapat.

"Nyugodtan várom az utazást, mert maximálisan megbízom az orvosi csapatunkban. Az MLSZ és a válogatott is maradéktalanul betartja az európai szövetség és az illetékes hatóságok iránymutatásait, a megfelelő óvintézkedések mellett játsszuk le a következő két meccsünket. Egy hét alatt nem kevesebb, mint négy teszten kell átesnünk, de ha ez az ára, hogy végre futballozhassunk, ám legyen!" – mondta a Nemzeti Sportnak a szövetségi kapitány, Marco Rossi.

