Conte bírálta az Inter vezetőit – az olasz sajtó már az utódot találgatja

Conte jól dolgozott, hiszen mindössze egy ponttal maradt le a bajnok Juventus mögött a csapatával, noha az Inter 2011 óta a mostani szezonig még dobogón sem tudott végezni. Feltétlenül előrelépett tehát.

Ám az is tény, hogy az edző viszonya nagyon megromlott a klubot tulajdonló Szuning céggel, illetve a kínai tulajdonosokkal. Már az előző hetekben is téma volt, hogy a szezon után távozik, s ezek a hangok most felerősödtek. Vélhetően azért, mert a szombati, az ezüstérmet bebiztosító bergamói győzelem után az edző hevesen bírálta saját klubja vezetőit.

Mind a három nagy olasz sportnapilap, a La Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport és a Tuttosport is címlapján hozta hétfőn az információt arról, hogy kérdésessé vált Conte jövője az Internél.

Lehetséges utódként két edzőt emlegetnek: a 2019 nyaráig a Juventust irányító, a torinói csapatnál annak idején éppen Conte helyét átvevő Massimiliano Allegriét és a tavaly őszig a Tottenham Hotspurnél dolgozó, argentin Mauricio Pochettinóét.

Az Internél még nem zárult le a 2019–2020-as idény, hiszen a csapat már szerdán újra pályára lép, a Getafe ellen játszik az Európa-liga nyolcaddöntőjében.

