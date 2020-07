Újraválasztották Vári Attilát: a cél két olimpiai érem

Újraválasztották Vári Attilát a Magyar Vízilabda Szövetség elnökének. Megbízatása 2024 októberéig szól. A közgyűlés ellenszavazat nélkül választotta meg a többi tisztségviselőt is.

"Nagyon büszke vagyok erre, hiszen megmutattuk, hogy bármilyen időszakban - és szerintem ezért is vagyunk ennyire sikeresek - meg tudunk újulni, erőt tudunk képviselni. A tudást és nemzetközi besorolásunkat ennek köszönhetjük, hogy

a mindennapokban a legsikeresebb szövetség vagyunk Magyarországon"

- fogalmazott az InfoRádiónak az újraválasztott elnök.

A nagy felhatalmazás mellé - tudja - nagy felelősség is jár, de a rá váró feladatok elvégzéséhez érzi a kellő erőt.

"Amire most koncentrálnunk kell, a női válogatott olimpiai kvalifikációja, akkor lennék a legeslegboldogabb, ha mindkét csapatunk kint lenne az olimpián és éremmel térne haza" - jelentette ki.

Ennél közvetlenebb feladatok is vannak: a napokban kezdődik újra a medencében a vízilabdaélet a Magyar Kupa küzdelmeivel, majd heteken belül indul a bajnoki szezon is, és hamarosan megszülethetnek a nemzetközi klub- és válogatott-kötelezettséggel kapcsolatos időpontok is az európai és a világszövetség részéről.

"Készen állunk"

- mondta.

Megbízatása 2024 októberében ér véget, az pedig már a párizsi olimpiai ciklus vége. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy eddig az átalakítások közül az utánpótlásé volt a legfontosabb, a bizottságok dinamikusan működnek, a tudományos hátteret pedig - a Semmelweis és a Testnevelési Egyetemmel összefogásban - megerősítették.

Megvalósításra vár még ugyanakkor a Nemzeti Vízilabda Akadémia ügye, erről Vári Attila a közeli jövőben széleskörű tájékoztatást ígért.

Nyitókép: MTI/Lendvai Péter