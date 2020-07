A Milan brazilja Szoboszlairól: az ifjú király!

Szerdán az RB Salzburg a Sturm Graz ellen 5-2-re megnyert találkozóval lezárta idénybeli hazai mérkőzései sorát, a játékosok megkapták a sorozatban megnyert hetedik bajnoki címük jutalmaként az osztrák Bundesliga „salátástálját” és az érmeket. A 19 éves magyar középpályás harmadszor lett osztrák bajnok, alkalmasint egy időre utoljára.

Bár még készül a vasárnapi LASK elleni záró találkozóra, azt mondta, csak addig biztos a maradása.

A Kronen Zeitungnak nyilatkozva Jesse Marsch, a klub amerikai edzője azt mondta, bár nagyon reméli, hogy Szoboszlai maradni fog, erre kevés esélyt lát. Azt is megemlítette a lap, hogy már megvan az utód is, a még Szoboszlainál is sokkal fiatalabb, 2002-es születésű Karim David Adeyemi személyében. A 18 éves támadó Münchenben született, egyébként romániai az édesanyja és nigériai az édesapja. Hasonló utat járt be eddig, míg Szoboszlai, tizenhat évesen került az RB Salzburghoz, a 2018–2019-es idényben 34 meccsen 15 gólt rúgott a fiókcsapatban, a Lieferingben, de már az osztrák élvonalban is szerepelt a mostani szezonban, mégpedig kilenc mérkőzésen.

Megvan a maga pikantériája, ha egy nyugat-európai bajnokcsapat egy még tizenéves, 2000 októberi születésű magyar futballista utódát keresi, nem szólva arról, hogy még soha nem nyert honfitársunk ilyen fiatalon egy, a magyarnál erősebb bajnokságban tinédzserként három bajnoki címet.

Szoboszlai különösen az újrakezdés óta játszik jól, tíz mérkőzésen tizenhét (!) pontot ért el az úgynevezett kanadai listán (7+10). Ő maga is arról beszélt a „Kronénak”, hogy vitathatatlanul felnőtt, úgy fogalmazott, férfi lett belőle.

Immár a Napoli és az AC Milan a legesélyesebb kérő. A magyar futballista menedzsere, Esterházy Mátyás nemrégiben arról beszélt, hogy örül annak, hogy Szoboszlai kiemelkedően teljesít osztrák klubjában, s hogy szerinte a piaci értéke immár 20 millió euró fölött van. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a középpályás salzburgi szerződése még két évig érvényes, ezért nem feltétlenül terveznek klubváltást a nyáron.

A játékos a Figyelőnek adott interjújában úgy fogalmazott: „Ha lesz egy klub, amelyik engem akar és hajlandó ennyi pénzt kifizetni értem, akkor örülni fogok, hogy elértem valamit. Az édesapámmal, Szoboszlai Zsolttal és a menedzseremmel, Esterházy Mátyással azt a célt tűztük ki, hogy jussak el az öt európai topliga valamelyikének öt legjobb csapata közé, legyen az angol, német, olasz, spanyol vagy a francia bajnokság.” (Tényszerű, s nem gonoszkodó megállapítás: sem a Napoli, sem a Milan nem áll az első öt hely egyikén a Serie A-ban. Mindazonáltal a presztízsüket tekintve aligha vitathatóan „megfelelő” jelöltek.)

Azt is mondta: „Ha nem csak tapogatózó az érdeklődés, hanem komolyan vehető a megkeresés, akkor leülünk a menedzseremmel és átbeszéljük. Ha jó lehetőségnek tűnik az átigazolás és tetszik a klub filozófiája, illetve el tudjuk képzelni a helyem a csapat struktúrájában, akkor eljuthatunk odáig, hogy a kérő tesz egy ajánlatot, amit aztán mérlegelhet a klub is, én is.”

A Napoli állítólag – az olasz sajtó szerint – megadná a 25 millió eurós kivásárlási árat, amellyel Szoboszlai több pénzért kelne el, mint a télen Erling Haaland, s a klub valaha volt eladásai közül a második lenne az ára az immár a Liverpoolnál futballozó Naby Keitáé mögött.

De azt is írják az olaszok, hogy az AC Milan a legesélyesebb kérő, mivel a szinte biztosan az idény után a csapat élére kerülő német edző, Ralf Rangnick listájának nagyon a tetején szerepel Szoboszlai neve. Rangnick, aki az utóbbi időben a Red Bull klubok futballfőnökeként dolgozott, ott volt – a MilanNews információja szerint – az RB Salzburg bajnoki ünnepén, „hogy kifejezze a vágyát Szoboszlai Milánóba vitelére”.

Rafael Leão, az AC Milan brazil játékosa is követője Szoboszlai Dominik instagram-oldalának. A bajnoki trófeákat láttató képhez azt írta angul: Az ifjú király.

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna