Nagy baleset érte az olimpiai bajnokot

Elektromos rollerrel szenvedett balesetet a rövidpályás gyorskorcsolyázó Burján Csaba, ahogy a sportnapilapnak felidézte, megnyalta a betont.

„A világomat sem tudtam, a járókelők hívtak orvost, akinek még a nevemet sem tudtam megmondani – kiesett néhány óra az életemből. Bevittek a kórházba, ott összevarrták a sebet, és megállapították, hogy agyrázkódást szenvedtem. Egy hétig nem is csinálhattam semmit. Egy ideget ért az ütés, amikor bevertem a fejem a betonba, ott még néha érzek egy kis zsibbadást, de szerencsére jól vagyok, most már edzeni is tudok” – mondta a versenyző.

Burján Csabát Kínát becsmérlő megjegyzése miatt az olimpiai keret edzéseitől eltiltották, így most a juniorokkal készül.

„Az eltiltásom egyik nagy pozitívuma lehet, hogy ezúttal másként készülök, más ingerek érnek, ez pedig kizökkenthet a monotonitásból, az évek alatt megszokott rendszerből. Ebből még profitálhatok is” – nyilatkozta, hozzátéve, hogy keményen dolgozik és nincs gond a formájával. Kiemelte, hogy a múltat lezárta, és továbbra is a még jobb eredményeket hajtja.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor