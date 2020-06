Késely Ajna nem depressziós, csak szomorú volt

Cáfolta a depressziójáról szóló híreket Késely Ajna, de az InfoRádiónak megerősítette, hogy nehéz időszakon ment keresztül az önkéntes házi karantén alatt.

"Azt vettem észre magamon, ha kihagyok hosszú heteket, akkor nehezebben állok vissza a munkába, mint mások, több idő kell ahhoz, hogy összeszedjem magamat. Ebből a szempontból a mostani pihenőt azért sem bánom, mert tudom, hogy visszaesek egy alacsonyabb szintre, ami után nagyobb munkának kell következnie. De vannak olyan terveim, hogy a nyári szünetem alatt is edzeni fogok. Kell hozzá egy támogató kéz is" – fogalmazott az Európa-bajnok úszó. Nagy nyaralást nem is tervez, a szüleivel legfeljebb 3-4 napra fog elmenni valahová kikapcsolódni.

Depresszió helyett szomorúságot azonban érzett a leállás miatt, ez az érzés erősödött fel benne a karantén alatt.

"Olyan időszak következett, amit nem vártam. Nagyon jól mentek az edzések, erre olyan helyzet állt elő, amely teljesen eltért az idegállapotomtól. Most, hogy visszatértünk a munkába, erőt kaptam ahhoz, hogy minden jobbra fordulat" – mondta a fiatal úszónő, mégis érez változást, a fizikai állóképességét nem tudta megtartani, főleg úgy, hogy

jött az érettségi, és a mentális felkészülés irányában kellett fejlődnie, "az edzések el lettek hanyagolva".

A Kőbánya SC sportolójának egyébként jól sikerültek a vizsgái, és most megpróbálja ennek a pozitív gyümölcseit leszüretelni.

Instagram-oldalán Az én történetem címmel élő adást indított, a meghívott vendégei igaz történeteket osztanak meg Késely Ajnával, aki élvezi a riporteri szerepkört, új energiát és tanulságokat merít mások életéből. Sok pozitív visszajelzést is kap, vendégeiben is kellemesen csalódnak a nézők.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás