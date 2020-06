Sarri: „Nincs esélyese a bajnoki csatának”

A calcio volt az első az európai országok labdarúgásában, amelyet márciusban mélyen érintett a koronavírus. Lombardia volt (már amennyiben indokolt a jelen helyett a múlt idő használata) a járvány epicentruma, Giuseppe Conte miniszterelnök február 22-én, szombaton jelentette be, hogy három „északi” bajnoki mérkőzés, az Atalanta–Sassuolo, a Verona–Cagliari és az Internazionale–Sampdoria találkozót elhalasztják a Covid-19 miatt.

Olaszországban derült ki először futballistákról, hogy elkapták a kórt (Daniele Rugani, majd a világbajnok Blaise Matuidi, a Juventus duója volt első két Serie A-s játékos, aki megfertőződött),

akadt olyan időszak, amikor a Juventus 121 alkalmazottja is karanténbe vonult.

A torinóiak az AC Milan elleni Olasz Kupa-elődöntőt még február közepén lejátszották (1-1 a San Siróban), mint ahogyan nem volt még akadálya a másik ágon az Internazionale–Napoli (0-1) meccs megtartásának sem. Ám a visszavágókat már elhalasztották, ezekkel indul most újra az olasz futballélet. A tervek szerint a két párharc győztesei szerdán, június 17-én mérkőznek majd Rómában a serlegért. Az elődöntők előtt egyperces tiszteletadással megemlékeznek a koronavírus-járvány áldozatairól, majd

a játékosok tapssal fejezik ki elismerésüket és hálájukat az egészségügyi dolgozóknak.

Két nappal utána, június 19-én folytatódik a bajnokság, több mint háromhónapos szünet után. Március nyolcadikán még megtartották a bajnoki versenyfutás szempontjából nagy jelentőségű Juventus–Internazionale rangadót (2-0), majd a következő hétfőn lejátszották a Sassuolo–Brescia meccset. Azóta nem rendeztek bajnokit…

Olaszország különböző tartományait nem egyformán érintette a járvány, mint ahogyan nem egyformán hamar nyugodtak bele a klubvezetők sem a teljes leállásba. A Napolinál már április elején egyénileg edzettek a játékosok, de nem hogy akkor, még két hónappal később sem volt a helyzet alkalmas a futball „visszatérésére”.

Aligha kell ecsetelni, a Serie A, vagyis a Liga vezetői a mihamarabbi, de biztonságos újrakezdés mellett voltak, miközben akadt olyan egészségügyi szakember, aki még az őszi újrakezdést is korainak tartotta. A helyzet szerencsére országszerte javult, s a nagyon vágyott június 13-i bajnoki folytatáshoz képest csak egy hetet kellett már csak halasztani.

Nyilván nehéz tippelni a folytatás történéseire, nincs okunk nem hinni Maurizio Sarrinak, a Juventus edzőjének, aki így nyilatkozott klubja honlapjának: „A mostani helyzetben nincs esélyese a bajnoki címnek. Minden csapatnak fel kell arra készülnie, hogy váratlanul pontokat fog elhullatni. Ugyanilyen nyíltnak gondolom a Milan elleni kupamérkőzésünket is.”

Rengeteg van hátra a bajnokságból, az állás pedig az első két helyen nagyon szoros.

A Juventusra és a Lazióra is 12-12 bajnoki találkozó vár még, kettejük között egy pont a különbség, a címvédő javára. A két csapat még játszik majd egymással, a tervek szerint július 20-án, egy hétfői napon. Tekintve, hogy a bajnokság majdnem egyharmada még hátravan, e meccsen kívül is várnak még rangadók a csapatokra. A Juve például a bajnokságban is játszik a Milannal, valamint az Atalantával és az AS Romával is. Ugyanakkor a Milan ellenit kivéve mindegyiken pályaválasztó lesz, ez előny. A Lazio az Atalanatával, a Milannal, a Juvéval és a Napolival is meccsel, a négyből csak a Milant fogadja. Ez nehezebb menetelésnek tűnik.

Sarri beszélt arról is, hogy nehezen kiszámítható, melyik csapat hogyan reagál majd a különleges körülményekre, a nézők nélküli lelátók látványára, a csendes futballra, valamint a sűrű program és a nem elégséges felkészülés miatti fokozott sérülésveszélyre.

Alighanem a hátralévő teljes, a tervek szerint augusztus 2-ig tartó 2019–2020-as idényben zárt kapuk mögött rendezik a mérkőzéseket. Carlo Sibilia egészségügyi miniszter szerint augusztusban, esetleg szeptemberben térhetnek vissza a szurkolók, de hozzátette, ha a színházak és a mozik esetében sikeres lesz a korlátozásokkal szigorított nyitás, akár már júliusban fontolóra vehetik ugyanezt a Serie A-ban. „De nagyon óvatosnak kell lenni” 0 tette hozzá.

