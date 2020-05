Meghatározta célpontját a Real sztárja

A walesi támadót 2022-ig köti szerződése a Real Madridhoz, és bár már tavaly nyáron kis híján elhagyta a királyi gárdát, végül a Kínába szerződése elmaradt.

"Kifejezetten kedvelem az MLS-t. Rendkívül sokat erősödött az évek során. Amikor az előszezonban ide jövünk játszani, a mérkőzések mindig nehezek, a színvonal egyre magasabb" - fogalmazott Bale.

A 31. születésnapját július 16-án ünneplő Bale szerint az amerikai csapatok, lehetőségek és stadionok egyaránt javultak.

"Ez egy felfelé ívelő bajnokság, úgy vélem, számos játékos szeretne most Amerikába szerződni és ott játszani. Engem is határozottan érdekel"

- fejtette ki.

A spanyol fővárosba 2013-ban igazolt Bale a klubbal a többi között négy Bajnokok Ligáját, egy-egy bajnoki címet és Király Kupát nyert. Utóbbiban emlékezetes győztes gólt szerzett a Barcelona elleni fináléban úgy, hogy saját térfeléről indulva az oldalvonalon is kifutva kerülte meg az ellenfél védőjét, Marc Bartrát. A legrangosabb európai kupasorozatban két győztes fináléban is betalált: 2014-ben az Atlético Madrid ellen a hosszabbításban szerzett gólt, míg 2018-ban kétszer is bevette a Liverpool kapuját.

Az elmúlt időszakban azonban többször is híre ment, hogy megválna tőle a klub, spanyol médiaértesülések szerint a következő átigazolási idényben elsősorban az ő értékesítésétől vár nagy pénzt a Real Madrid. Bale sérülésekkel teletűzdelt csonka szezonon van túl, Zinédine Zidane vezetőedző többször is kihagyta a keretből, a La Ligában 14 fellépése alkalmával mindössze kétszer talált be.

Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani