Francia kórházban ment életeket a magyar kézilabda-világbajnok

Szabó Melinda magyar válogatott kézilabda-játékos volt a kilencvenes években, majd Franciaországban ment férjhez, és bemutatkozott a francia válogatotban is, sőt 2003-ban, éppen a magyarokat legyőzve a döntőben, világbajnok lett. Játszott a 2004-es olimpián is, majd befejezte aktív pályafutását.

Később ápolónőként dolgozott a Franciaországhoz tartozó Réunion szigetén tíz éven át az intenzív gyerekosztályon. Tavaly a lille-i kórházban kapott munkát, szintén a gyermekosztályon, de most ott is koronavírusos betegeket kezelnek.

„Április elején minden a feje tetejére állt, felkészültünk arra, hogy nemcsak gyerekeket, hanem felnőtteket is fogadunk az osztályunkon. Előkészítettük a koronavírussal fertőzött felnőtteknek is a helyeket. Nem mondom, hogy soha nem sírtunk, miközben gyerekeket ápoltunk és mentettünk meg. Most egészen más jellegű a kihívás, keménynek kell lenni most is. A sportmúlt abban lehet segítségemre, hogy a meccsek miatt nagy nyomás alatt voltunk, ahogy most is. Sok erőt kívánok a hazai egészségügyben dolgozóknak" – mondta az Indexnek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Andrea Fasani