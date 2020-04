Kiderült, ki oldja meg, hogy Shane Tusup szerepeljen a Katinka-filmben

Budapesten rendezkedett be barátnőjével Shane Tusup, Hosszú Katinka korábbi edző-férje - derül ki az úszóedző Borsban olvasható interjújából.

Az elegáns lakás mellett egy irodája is van már a hajnali és késő esti munkákhoz, illetve ez olyan hely is lehet, ahol későbbi YouTube-videóit felvehetik - ezekkel inspirálná nézőit, rajongóit. "Az a cél, hogy amibe belekezdünk, pozitív hatással legyen az emberekre, és még jobban be tudjam vonni őket. Ha elkészül a megfelelő koncepció és a körülöttem élők, valamint a követők egyetértenek, akkor arra is kész vagyok, hogy többet mutassunk a magánéletünkből" - mondta.

A koronavírus-helyzetben külön köszönetet mond a honi úszószövetségnek, hogy tanítványainak segített a "megfelelő edzési körülmények megteremtésében". Versenyzői közül Szilágyi Liliána válogatott úszó, de számára is "lehetne sokkal rosszabb is a helyzet", ráadásul

"az olimpia elhalasztása komoly lehetőség Lilu számára és nagyban fogja segíteni, hogy tovább fejlődjön", számára "világraszóló sikereket" prognosztizál.

A Hosszú Katinkáról szóló, készülő filmről is kérdezték. Az ő információja az, hogy a film rendezője és producerei mindent megtesznek azért, hogy ő is bekerülhessen az alkotásba, ami "nélküle nem lenne teljes".

A golfról is beszélt: azt az úszóedzőség idejére jegeli, de reméli, Budapesten talál edzéslehetőséget.

